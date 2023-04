Cambios para Fernando Alonso: llegan de los expertos de la F1

Fernando Alonso perdió el liderato de la Aramco Power Ranking, la clasificación con las notas que otorgan un grupo de expertos Los pilotos de Mercedes fueron los mejores valorados tras el fin de semana en Australia, tras lograr un buen GP

Max Verstappen logró su segunda victoria de la temporada en un accidentado Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, en un podio de 'campeones' que completaron Lewis Hamilton y un Fernando Alonso que logró su tercer puesto consecutivo. Un GP en el que el piloto español de Aston Martin vivió una carrera con una montaña rusa de emociones, en la que finalmente tuvo un final feliz tras el toque que le provocó Carlos Sainz en la última relanzada.

Sin embargo, tras el Gran Premio de Australia en Albert Park, Fernando Alonso perdió el liderato de la Aramco Power Ranking, la clasificación con las notas que otorgan un grupo de expertos para tener una clasificación diferente a la de los puntos, en la que se valora más el desempeño del piloto más allá de las limitaciones que le provoca el monoplaza.

⚡️ @Aramco Power Rankings ⚡️@LewisHamilton and @GeorgeRussell63 take the top spot Down Under! 💪#AusGP #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/WUWZgWSzBP