84 pases para nada

El São Paulo intentó 84 pases largos contra el Novorizontino, la marca más alta del club en un partido de cualquier competición desde al menos 2015. La marca anterior fue de 81 en el primer partido de la final de la Copa de Brasil contra Flamengo, en 2023.

Un partido que supuso por otra parte una tremenda decepción para el equipo paulista que quedó eliminado del Campeonato Paulista 2024 a manos del Novorizontino, equipo de la Serie B del fútbol brasileño. El partido acabó en empate 1-1 y derrota 3-4 en serie de penaltis, con gran disgusto de los aficionados, que increparon al entrenador Thiago Carpini, a quien le gritaron "burro" por no hacer ingresar en el campo a James hasta el minuto 79, cuando ya era tarde, pese a los esfuerzos del colombiano.

Los hinchas también se sintieron decepcionados con James Rodríguez porque no apareció en el listado de lanzadores, cuando se trata de un especialista. Lo cierto es que fueron siete cobros del equipo Tricolor y el colombiano no levantó la mano para pedir su turno en la definición.

Carpini lo justificó de esta manera: "Respecto a los penales tenemos un informe de lo que trabajamos durante la semana con el porcentaje de cada uno, pero el día también escuchamos el feedback del deportista, si está seguro o no, y eso lo tenemos que tener en cuenta. también, si el deportista se encuentra a gusto o no. (No pidió no golpear). Pero otros deportistas se pronunciaron antes, esperamos que los deportistas se pronunciaran y seguimos así. Me gustaría destacar la personalidad de Diego, que quería ganarle. Todos cometimos errores y caímos de pie, convencidos de lo hecho".

Al exjugador del Real Madrid lo señalaron de "no tener personalidad" y además de "cobarde”. Por otro lado, algunos aficionados de Sao Paulo recordaron el penal que desperdició el colombiano en la temporada 2023 en las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana ante Liga de Quito.