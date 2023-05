El sueño del Euro-Girona y otras cenicientas europeas en LaLiga del Siglo XXI

El empate en Vigo sigue manteniendo vivas las opciones europeas del Girona que quiere emular a modestos clubes que lograron pases al viejo continente. El Málaga y su histórica Champions, el Racing que desafió al PSG, el Granada de 2020 u Osasuna en 2006 son claros ejemplos de sorpresas para el recuerdo.

Después del duro golpe que recibió en el anterior partido de Liga, derrota en el último minuto contra el Villarreal, el Girona se repuso y logró un valioso empate ante el Celta que le sigue dando esperanzas europeas para jugar la Conference League. Los gerundenses persiguen el sueño de participar en el viejo continente por primera vez y unirse al selecto club de equipos humildes que, contra pronóstico, dieron el salto a competiciones europeas a lo largo del siglo XXI. Algunos, como el Villarreal, para usarlo como trampolín de crecimiento y hacer de su presencia en el Viejo Continente una rutina. Otros, como el Racing o el Levante, para hacer de aquellas participaciones hitos en su historia centenaria, ésa que ahora camina por categorías inferiores.

Pero volviendo al Girona, según los pronósticos de Betfair, es favorito en su próximo partido de Laliga y se paga a 2.35€ por euro apostado a que gana al Betis y mantendría así intactas sus opciones europeas. Los apostantes reflejan gran confianza en el proyecto de Míchel que haría historia en Montilivi. Si el Girona lograse el pase europeo se sumaría a un exclusivo listado de equipos que sorprendieron en el Siglo XXI con sus logros para estar jugando lejos de España.

El Granada de Diego Martínez

Inevitable es citar lo que hizo el Granada en 2020. Si ya era bueno de por sí la temporada del club granadino, haber logrado plaza europea fue auténtica hazaña. El equipo de Diego Martínez acabó sexto, logrando el billete continental no de cualquier manera, ya que son poquísimos clubes los que en la historia del fútbol español pueden presumir de hacerlo viniendo desde Segunda División. Justo un año antes, los andaluces lograban el ascenso a la máxima categoría y poco después viajaron por el continente europeo luciendo orgullosos su fútbol.

De Segunda a Europa

Sólo hay nueve equipos (10 las ocasiones) en la dilatada trayectoria del fútbol español que puedan alardear de haberse clasificado para jugar una competición europea la temporada siguiente a haber ascendido a Primera División. Siete de ellos lo lograron vía Liga. Fueron el Sevilla (1969-70), el Sporting de Gijón (1977-78), el Real Betis (1994-95), el Rayo Vallecano (1999-2000), otra vez el Betis (2001-02), el Celta (2005-2006), el Villarreal (2013-14) y el citado Granada.

Entre esos nombres destaca la presencia de un Villarreal que ascendió por primera vez a Primera en 1999 y que, con una política de club excelsa, ha ido convirtiendo su presencia en Europa en una rutina que, cuando lo consiguió por primera vez a través de la Intertoto, en la temporada 2004-2005, parecía entelequia. Ahora el Submarino Amarillo acumula dos semifinales de Champions y un título de Europa League.

El Málaga de Champions

Otro hito fue el Málaga de Champions. Fue la auténtica revelación de la Liga 2011-12, quedando en la cuarta posición tras haber quedado en la undécima en la anterior temporada. Los fichajes ‘galácticos’ dieron un rendimiento espectacular, y el Málaga CF sorprendió superando a equipos históricos como el Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y Sevilla FC en la clasificación final. El puesto que otorgaba una plaza en la previa de la UEFA Champions League, el cuarto, lo ocupó contra pronóstico gracias a 17 victorias, siete empates y 14 derrotas, todos esos partidos con una diferencia de goles de +1 (54 goles a favor y 53 en contra).

El premio a tan brillante actuación en la competición doméstica fue un billete a la previa de la Champions League. El Málaga solo tenía que superar una eliminatoria, una última piedra en el camino, para poder competir con los equipos más grandes del mundo (Real Madrid CF, FC Barcelona, FC Bayern, Chelsea FC, etc.). El sorteo de dicha eliminatoria fue benevolente para el club andaluz, que evitó a equipos potentes como el Fenerbahçe turco, el Borussia Mönchengladbach alemán y el Udinese italiano y se tuvo que enfrentar al Panathinaikos. Acabó llegando a cuartos de final. Toda una gesta.

El Racing más ambicioso

Gesta también fue la del Racing de Santander en 2008. Hubo un tiempo donde dos de los colosos del fútbol mundial como el PSG y el Manchester City sufrían en Europa, ahora se enfrentan en con asiduidad en la élite del fútbol europeo. Uno de esos episodios anteriores a estos años lo vivió el Racing en sus propias carnes, los santanderinos plantaron cara de manera aguerrida a dos clubes mundanos en ese momento.

El Racing campeaba en la temporada 2008-09 en la última edición de la Copa de la UEFA. El conjunto español había quedado encuadrado un grupo de la muerte con el PSG, el Manchester City, el Schalke 04 y el Twente. Pese a pinchar con alemanes (1-1) y a caer contra los holandeses (1-0), los pupilos de López Muñiz viajaban a París y, aunque no pasaron de la fase de grupos, lograron un histórico 2-2 en París.

La gesta del Levante

Un caso similar vivió el Levante en la temporada 2012-2013, cuando los de Juan Ignacio Martínez (JIM) se clasificaron para jugar la Europa League. Los granota eliminaron al Motherwell escocés en la previa y se clasificaron para la fase de grupos donde se midieron al Hannover 96, al Twente o al Helsingborg. Buenos resultados mediante, los valencianos lograron su pase para dieciseisavos (se cargaron al Olympiacos de Míchel) y sólo cayeron ante el Rubin Kazan ruso en octavos. Curso histórico para un conjunto, el de Orriols, que hacía sólo un puñado de temporadas antes había sufrido un duro descenso con amenaza de disolución por problemas económicos. Ahora el Levante milita en Segunda, con opciones de ascenso.

Osasuna, casi de Champions

Tampoco se debe olvidar a la Pamplona más europea. La temporada 2005-2006 fue la mejor de la historia de Osasuna. Los rojillos, de la mano de Javier Aguirre finalizaron el curso cuartos, y por primera vez disputaron una previa de Champions. Aquella temporada, los navarros finalizaron la primera vuelta habiendo sumado nada menos que 39 puntos, fruto de 12 victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Cuando el Getafe hizo tambalearse al Bayern

En la memoria de presencias europeas de equipos sorprendentes siempre estará el Getafe que se clasificó para Europa en 2007. Goleada al Barça contra todo pronóstico en Copa, dos finales, volar por el viejo continente, y, dentro de ese hito, una eliminatoria que pasará a la historia, ya no sólo del fútbol español, si no de la ya extinta Copa de la UEFA ante todo un Bayern de Múnich en 2008 . Tottenham, Benfica, AEK o Anderlecht habían caído en el camino de un Getafe que no le temía a nada ni a nadie. De la mano de Michael Laudrup y comandados en el verde por los Pato Abbondanzieri, Casquero, De la Red y compañía cabalgaron a lomos de la ilusión para tomar Baviera. Eran los cuartos de final y sólo una prórroga les dejó fuera ante el Bayern.