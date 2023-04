Los Sinner-Alcaraz, camino del nuevo duelo del siglo… con permiso de Medvedev

Pocas veces un partido tuvo un aroma de histórico como la semifinal de Miami entre Sinner y Alcaraz. Muchos analistas señalan que es el comienzo de una era En Betfair, se da como favorito a Alcaraz para el próximo Grand Slam, pero cada vez parece más claro que el trío formado junto a Sinner y Medvedev es más fiable

Lo atractivo de una rivalidad en el mundo del tenis es que dos jugadores vayan cambiando detalles en cada enfrentamiento y que entre los dos se vayan haciendo mejores cada vez.

Que se retroalimenten rumbo a la excelencia. Eso es lo que hizo Jannik Sinner el pasado fin de semana ante Carlos Alcaraz en un duelo que ya promete ser de época. Después de dos victorias seguidas del español, la última, en Indian Wells, (muy clara), hizo que le tocara mover ficha al italiano. Y vaya si lo hizo.

El de las semifinales del Masters 1000 de Miami fue un magnífico partido de un Sinner que sale muy reforzado de este último choque y, de paso, inaugura para muchos una nueva época. La del nuevo ‘duelo del siglo’, como antes lo fueron los Federer – Nadal o los Djokovic – Nadal. Buena noticia para un deporte, el tenis, que con la disolución del Big Three estaba ávido de nuevos enfrentamientos para la historia. Carlos Jannik prometen ser un relevo a la altura.

Un partido… ¿para la historia?

Ya lo dijo en rueda de prensa el propio Sinner. “He hecho un par de cosas distintas respecto a Indian Wells, y me han salido bien. No las diré, para no dar pistas, aunque creo que él sabe lo que es”, explicó el italiano dando aún más misterio a estos enfrentamientos. Se esperaba que las condiciones de Miami le iban a venir mucho mejor a él que a Alcaraz, que desde el minuto 1 estuvo muy incómodo a diferencia de hace dos semanas en California. Este fue el partido, de toda la gira, donde más tenso estuvo el español al saque. Por ahí empezó a perder el encuentro.

Estos duelos no hacer más que alimentar un año cargado de atractivos y el nacimiento, si siguen en la misma dinámica, de una rivalidad a la altura de las mejores de siempre. Según los pronósticos de Betfair, para el próximo Grand Slam el favorito es Carlos Alcaraz y se paga a 2.5€ por euro apostado a que logra el título en París. En esta ocasión, Sinner aparece sexto a 14€ por euro apostado y aún lejos de la confianza de los apostantes. Sin embargo, la tendencia es que las diferencias se reduzcan cada vez más.

El recuerdo de los Agassi-Sampras

Este último partido entre ambos tenistas inspira a muchos analistas a recordar los comienzos de grandes rivalidades de la historia del tenis. Por ejemplo, la más reciente entre Roger Federer y Rafa Nadal: a diferencia de la Djokovic-Nadal, en esta hay algo más que un simple duelo de raquetas en la pista. Se trataba de ver jugar a dos hombres antagónicos en estilos, uno que lo basa todo en el talento y la clase y otro en la fuerza sin estar exento de técnica. Posiblemente, sea la rivalidad que más variedad ofreció sobre una cancha. Saques, voleas reveses cortados del suizo o su magnífico drive.

También inevitable es recordar aquellos duelos entre Andre Agassi y Pete Sampras: de nuevo, polos opuestos. La seriedad contra el espectáculo. El juego directo basado en un portentoso saque y una excepcional volea y derecha contra los golpes de fondo que buscan asiduamente las líneas. Una mina de oro para las marcas comerciales, esta rivalidad se vio a lo largo de 34 partidos (20-14 para Sampras). En total disputaron cinco finales de Grand Slam (todas menos Roland Garros), y otras once más.

Y una tercera como fue la más jugada. Hablamos de los partidos entre Ivan Lendl y John McEnroe. Es el duelo más repetido en la Era Open: 36 veces se vieron las caras el entonces checo y el zurdo estadounidense. Uno representaba la profesionalidad, el rigor, el otro el talento puro, el show, la pasión. Dominó el checo 21-15 que ganó una histórica final en Roland Garros 1984 remontando dos sets en contra al norteamericano. Disputaron tres finales de Grand Slam y 18 en total, dándose la anécdota de que en finales quien llevó la ventaja fue McEnroe.

Medvedev y su permiso

Sin olvidar debe estar tampoco Daniil Medvedev, campeón en la final de Miami ante Sinner pero que tuvo un reconocimiento al duelo previo con Alcaraz y el italiano. "Increíble batalla el otro día con Alcaraz, la disfruté mucho", fueron las palabras de Medvedev en la red, ante lo que Sinner, cariacontecido, no supo cómo reaccionar. O, dicho de otra manera, en el partido en el que Medvedev había conseguido hacerse con el Masters 1.000 de Miami y recuperar el número cuatro del mundo, las primeras palabras que tuvo fueron para alabar el partido que el español y el italiano vivieron en las semifinales, posiblemente uno de los mejores del año.

Y es que este trío de tenistas lo tiene todo para ser los sucesores del big three del tenis mundial, siempre salvando las distancias. Con Roger Federer ya retirado, amén de Novak Djokovic y Rafa Nadal en sus últimos años, Alcaraz, Medvedev y Sinner tienen todas las papeletas para ser los tres grandes de los próximos años, si no es menos cierto que igualar los logros de los tres gigantes del deporte de la raqueta se antoja, cuando menos, realmente complicado.