Silva, amenaza para Mourinho, el entrenador que no lo quiso para el Real Madrid

Madrid, 15 de marzo de 2023.- El presidente del Valencia entre 2009 y 2013, Manuel Llorente, admitió en unas recientes declaraciones que el fichaje frustrado de David Silva por el Real Madrid estuvo directamente relacionado con la llegada de José Mourinho al banquillo del conjunto blanco en el verano de 2010. Llorente señaló que las negociaciones por el canario estaban bien encaminadas, casi cerradas, hasta el portugués aterrizó en el Bernabéu y el club presidido por Florentino Pérez comunicó al conjunto de Mestalla que cambiaban de prioridades. Que Silva ya no interesaba.

Bajo este contexto, el duelo entre la Real Sociedad y la Roma adquiere un morbo especial. Será el reencuentro de Silva con el entrenador que lo rechazó para los merengues. El canario ahora se mide al luso convertido en su mayor amenaza, esperanza de la épica txuri-urdin en Europa League. Según los pronósticos de Betfair, la Roma es muy favorita para lograr el pase y cotiza a 1.13€ por euro apostado. Que la Real logre la remontada, perdió 2-0 en la ida en Italia, se paga a 6€ por euro apostado y los apostantes ven, por tanto, difícil la machada. Que Silva anote o asista durante los 90 minutos del duelo se paga a 2.63€ por euro apostado, una probabilidad bastante alta. Porque Silva es hombre capaz de todo. También de liderar una remontada épica.

A un paso del Real Madrid

David Silva estuvo muy cerca también de recalar en el Real Madrid en 1998, mucho antes del ‘veto’ de Mourinho en 2010. Silva fue invitado con 12 años a pasar unas pruebas con el club blanco. Pero el canario no se quedó en Madrid y las dos partes acordaron un seguimiento con el fin de repetir las pruebas el verano siguiente. Sin embargo, Silva reveló en 'Made In Gran Canaria', documental realizado por el Manchester City, el interés blanco y su rechazo: "Me llamaban todos los años, pero decidimos no ir. Al año siguiente regresé a mi ciudad donde jugué hasta los 14 años".

Mourinho avisa

Después del encuentro de ida, José Mourinho no dudo en señalar las virtudes de la carrera de David Silva. Compareció ante los medios de comunicación al finalizar el encuentro. En la zona mixta del Olímpico de Roma, el portugués analizó la victoria de su equipo frente a la Real Sociedad. Entre sus declaraciones, realzó la figura de jugadores que a pesar de su edad siguen siendo importantes para su equipo sobre el césped, refiriéndose a Silva.

La realidad es que el talento del canario se antoja clave para que la Real logre pasar la eliminatoria en un equipo que ha notado un importante bajón en resultados cuando él no está. En Mallorca, el duelo previo a la Roma, cuajó una actuación sobresaliente. Entre líneas fue indetectable y generó mucho peligro que sus compañeros no supieron aprovechar. El gol vino precedido por un buen movimiento suyo. Dio tres pases claros de gol y también pudo marcar.

Una baja acusada

La Real Sociedad no atraviesa actualmente su mejor momento. Bien es cierto que los de Imanol Alguacil continúan en puestos Champions y en octavos de final de la UEFA Europa League, pero el bache de resultados que ahora atraviesen se debe, en parte, a la ausencia de David Silva, tal y como demuestran las estadísticas.

Silva sumó más de un mes sin jugar, desde el 21 de enero ante el Rayo Vallecano hasta su vuelta hace unas semanas. El de Arguineguín sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda, algo que le viene causando problemas las últimas temporadas. Desde el club donostiarra no quieren forzar, puesto que prefieren una buena recuperación que una recaída, pero lo cierto es que Imanol necesita a Silva y volvió antes de tiempo.

La ‘Silvadependencia’

La Real venía de encadenar la mayor racha de triunfos de su historia, con nueve partidos ganados consecutivos, pero desde que se lesionó Silva sólo ganó uno de los cinco encuentros que disputó en LaLiga. Esta estadística no es coincidencia. Silva lleva tres temporadas en la Real Sociedad y las rachas negativas del equipo siempre han coincidido con la ausencia del canario. En total, Silva ha disputado 79 encuentros con la Real, 48 victorias, 14 empates y 17 derrotas, ayudando al equipo con seis goles y 13 asistencias. Con el canario como titular, el conjunto txuri-urdin ha vencido el 67% de sus partidos. Los datos hablan por sí solos y dejan claro que Silva, a sus 37 años, es un futbolista crucial para la Real.