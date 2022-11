La promesa de Aston Martin a Fernando Alonso

La escudería británica señala que "todo va a cambiar de cara al año próximo" El proyecto del AMR23 "promete mucho" en manos del piloto ovetense

El Aston Martin de 2023 en manos de Fernando Alonso "promete mucho", según resaltan fuentes de la escudería británica, que llevan centradas "al cien por cien" en el desarrollo de un monoplaza "revolucionario". Tom McCullough, director técnico del equipo, ha explicado en declaraciones a 'As' cómo ha evolucionado el proyecto esta temporada.

Fernando Alonso, tras completar 97 vueltas en Abu Dhabi anteayer martes con el Aston Martin, indicó que "no me puedo confiar, porque todo va a cambiar de cara al año próximo". "La sensación que he tenido hoy en el garaje con los chicos y el potencial del equipo, el talento que veo en la sala de ingeniería aquí es excepcional. Ahora mismo estoy muy, muy contento", explicó el bicampeón, quien se declaró "optimista a más del 100%".

En la segunda mitad de la temporada ha quedado clara la tendencia ascendente de Aston Martin, que a pesar de quedar séptimos en el Mundial de Constructores empatados a puntos con Alfa Romeo, su nivel es claramente mayor al de los italianos y casi igual al de Alpine y McLaren. Los jefes de la escuadería de Silverstone y el propio Fernando apuntan que en 2023 se avecina una temporada interesante con estos nuevos desarrollos en el bólido.

"Convivieron dos ideas en el túnel de viento. Eso nos hizo ir con el pie cambiado, perdimos los primeros meses. Pero a partir de ahí, se desbloqueó una ventana operativa mucho más amplia y menos limitaciones. Pasamos de pelear en la parte trasera de la zona media a la verdadera mitad", añade.

Eso sí, desde hace meses solo piensan en confeccionar un AMR23 capaz de luchar por el podio: "Estamos centrados al cien por cien desde hace varios meses. Hay áreas comunes en el desarrollo porque las lecciones que aprendemos este año se tienen que traducir en el coche del próximo".