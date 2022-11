Alonso 'revoluciona' Aston Martin

El ingeniero Raúl Martín, uno de los 18 españoles que trabajan en la escudería británica, revela cómo fue la llegada del piloto asturiano y sus planes con el equipo "Ganar el campeonato el año que viene es bastante ambicioso, pero para el segundo y tercer año podemos optar a ganar carreras y el Mundial", asegura

Raúl Martín Santiago, ingeniero de aerodinámica de Aston Martin, es uno de los 18 españoles que trabajan en la escudería británica y anoche fue entrevistado en 'El Larguero', donde reveló algunos detalles sobre la llegada del asturiano al equipo y destacó la relevancia de tener a un piloto como el asturiano al volante.

"Yo llegué cuando éramos todavía Force India en el año 2013, me preparé para ello, estudié ingeniería aeronáutica en Madrid, luego gané una beca 'Fernando Alonso' a través del Banco Santander, presenté un proyecto sobre cómo mejorar un coche de Fórmula 1, gané el concurso, esto me dio acceso a estudiar un máster en Inglaterra y, al acabarlo, estuve un año trabajando en Toyota Motorsport. En Force India empecé como diseñador, luego pasé a una parte más técnica, de aerodinámica, donde he estado los últimos cuatro o cinco años", comenzó explicando Raúl Martín.

"Cuando llegué éramos dos españoles solamente en Force India", continuó el ingeniero español, " y, poco a poco, se han ido incorporando más. Pedro de la Rosa estuvo en Aston Martin hace unos cuantos años y todos los españoles le comentamos el hecho de que haya 18 tíos españoles aquí es gracias a su trabajo, al trabajo de Pedro y de Fernando, que ha despertado la pasión por la ingeniería de competición".

Sobre el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin en, aproximadamente, "72 horas", Martin apuntó que "le dijimos a Pedro, habla con Fernando y tráetelo para acá. Le dijimos que, como segundo piloto, tenía que venir él", bromea Martín, que no puede desvelar muchas pistas respecto al nuevo monoplaza del asturiano para la próxima temporada. "Lo que os puedo decir es que sabemos cuáles son los puntos débiles del coche de este año, estamos haciendo progresos para poder evitarlos y que, visualmente, es bastante bonito", ha mencionado el ingeniero español.

Fernando Alonso señaló que es posible que el su tercer título podría llegar al volante del Aston Martin. "Ganar el campeonato para el año que viene es bastante ambicioso, no es el 'target' que nos hemos marcado para el año que viene, es afianzarnos en mitad de la tabla, tratar de ser cuartos y, al segundo y tercer año, intentar tener un coche suficientemente competitivo para que pueda ganar carreras y optar al Mundial de pilotos y constructores. No es nada fácil, implica muchas de trabajo, no se puede fallar, tiene que ser todo perfecto", añadió Martin al respecto.

En la misma dirección, Pedro de la Rosa ha advertido que "estoy convencido que este equipo ganará, no tengo ninguna duda. Lo que no sé es cuándo. Y Fernando, a sus 41 años, de momento tiene un rendimiento brutal", afirma el nuevo embajador de Aston Martin, en una entrevista a AS en Abu Dhabi.

¿Qué necesita Fernando para volver a ser campeón?

"Necesita un coche que corra mucho, que sea predecible, que el piloto se sienta seguro y cómodo con él y saber que, si va por este tipo de curvas, no le va a dar un latigazo en la parte trasera o delantera, esa es una de las cosas en las que tratamos de hacer más hincapié", comentó el ingeniero español, que se consideró "sorprendido" tras la palabras tan positivas de Alonso al probar su nuevo monoplaza para la próxima temporada. "Eso quiere decir que vamos en buena dirección. En ese sentido, es genial tener un piloto como Alonso, que siente el coche de esta manera", sentenció Martín.

Todos los equipos de Fernando Alonso en Fórmula 1

Equipo y año Posición

Minardi 2001 23º

Renault 2003 6º

Renault 2004 4º

Renault 2005 1º

Renault 2006 1º

McLaren 2007 3º

Renault 2008 5º

Renault 2009 9º

Ferrari 2010 2º

Ferrari 2011 4º

Ferrari 2012 2º

Ferrari 2013 2º

Ferrari 2014 6º

McLaren 2015 17º

McLaren 2016 10º

McLaren 2017 15º

McLaren 2018 11º

Alpine 2021 10º

Alpine 2022 9º