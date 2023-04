Las pesadillas de Ibrahimovic

El sueco volvió a lesionarse en el calentamiento ante el Lecce y podría estar fuera un mes más Solo ha disputado 144 minutos esta temporada con el Milan y la idea de la retirada planea sobre él

El delantero del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, está viviendo una auténtica pesadilla con las lesiones. Después de operarse el pasado mes de junio, el atacante tan solo ha disputado cuatro encuentros con su equipo este curso.

El sueco, que renovó una temporada más con el equipo pese a sus 41 años para realizar un último intento en la Champions, el gran título que le falta, no ha salido del atolladero y la idea de la retirada planea sobre su cabeza.

El ex de United, PSG o Barça no ha sido claro en este aspecto: "¿Retirada? No he decidido un día para dejarlo... Quiero continuar tanto como sea posible, y no quiero pensar en dejarlo. No quiero convertirme en uno de esos que se sienten tristes pensando que podría seguir sin hacerlo. Yo sigo".

Un lastre que no le deja rendir

El jugador volvió a lesionarse en el calentamiento previo al duelo ante el Lecce. En lo que era una oportunidad para coger ritmo de cara al tramo final, el histórico goleador volvió a sentir molestias y podría incluso estar fuera un mes.

Tan solo ha podido disputar 144 minutos repartidos en cuatro encuentros este curso, donde ha dejado un gol: vio puerta ante Udinese (76 minutos) y apareció ante Atalanta (16), Fiorentina (24) y Salernitana (28).