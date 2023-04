De Buffon a Ibrahimovic pasando por Rubén Castro: los otros ‘Joaquín’ del futbol mundial

La retirada de Joaquín a final de temporada pone fin a una carrera llena de constancia y demuestra la fiabilidad de muchos futbolistas en activo a su edad. Los casos de Buffon en el Parma, Ibrahimovic en el Milan, Paolo Guerrero en Racing Club o el de Pepe en el Oporto son un ejemplo de resistencia al paso del tiempo.

En el fútbol profesional de primer nivel cada vez es más habitual observar casos de jugadores que prolongan sus carreras hasta límites que hace pocas décadas parecían impensables, más viendo el elevado ritmo físico que tiene el fútbol moderno. Empieza a convertirse en tendencia observar casos de futbolistas que, con un cuidado personal óptimo, sumado a las condiciones técnicas naturales y a una mentalidad fuerte, pueden continuar jugando en la elite rondando los 40 años… o más. Un ejemplo evidente es el caso de Joaquín que acaba de anunciar su retirada a final de temporada… ¡¡cumplidos los 41 años!! Y al que esta comunicación no aparta del sueño por seguir cumpliendo gestas en lo que resta de temporada con su Betis.

Los otros Joaquín del planeta fútbol

Al margen de Joaquín, encontramos en el fútbol europeo varios jugadores que han alargado su carrera con brillantez y se resisten a colgar las botas o los guantes. El ejemplo más lo encontramos en Gianluigi Buffon. Con 45 años recién cumplidos, a Buffon le queda cuerda en el mundo del fútbol. El italiano, actual meta del Parma, donde pelea por devolver a la Serie A al equipo con el que debutó en el fútbol profesional, ha repasado su trayectoria reciente. “Me gustaría dejarlo después de la próxima temporada a más tardar, no más. Soy competitivo, no quiero que me consideren un número dos. Siempre estoy insatisfecho, siempre salgo al campo a superarme", señala. Ya ha superado la decena de partidos en serie B y amenaza con acabar el curso en plenitud.

No muy lejos tenemos también el caso de otro ilustre, Zlatan Ibrahimovic. El futbolista sueco milita actualmente en el Milan, y ya ha demostrado que a sus 41 años se siente mejor físicamente que muchos otros más jóvenes. Tiene aún mucho hilo en el carrete, por cómo se cuida con las comidas y por la manera en la que entrena, aparte de la calidad que exhibe. Sin embargo, una lesión puede privarle de continuar la próxima temporada. Por ahora, se mantiene en la plantilla del semifinalista de la Champions con ambiciones de, si el cuerpo lo permite, competirle el puesto a Giroud. Tampoco se descarta que siga su carrera de vuelta a la MLS, donde dejó sensaciones excelentes con Los Ángeles Galaxy.

Paolo Guerrero en Racing de Avellaneda

Otro caso más de longevidad lo hemos visto en el delantero peruano Paolo Guerrero. El veterano delantero de 39 años, goleador histórico de la selección peruana, firmó en enero con Racing de Avellaneda tras llegar con la carta de libertad, un contrato con el club argentino hasta diciembre de 2023. El de Chorrillos inicia una nueva aventura en el fútbol cuando parecía que su retirada estaba muy cerca.

En su cuenta oficial de Twitter, la Academia publicó cuatro fotografías en las que puede verse al que fue internacional entre 2004 y 2021 con la selección franjirroja, con la que anotó 39 goles en 107 partidos, estampando su firma en el contrato. En las imágenes también aparece sosteniendo la camiseta albiceleste del Racing con el número 22 que luce esta temporada.

Pepe quiere seguir

En Portugal encontramos el caso de Pepe, exjugador del Real Madrid que sigue en activo en el Oporto. Fue pieza importante con Portugal en el Mundial de Qatar y lo sigue siendo como vemos en las filas del conjunto luso esta temporada. A sus 39 años Pepe acumula 15 partidos esta campaña en los que ha anotado 3 goles. Y quiere además continuar en la escuadra portuguesa, tal y como ha confirmado en declaraciones a SportTV el propio jugador.

"Soy muy honesto y tengo la edad que tengo. Lo sé reconocer, nadie me lo tiene que recordar. Conozco mi capacidad y tengo un compromiso grande con el Club. Quiero ser competitivo, sentir que me puedo jugar el puesto con David Carmo, con Fábio Cardoso, con Marcelo, que tiene 20 años menos que yo. Si puedo competir con ellos, seré el primero en llegar al despacho del presidente y decirle que estoy en condiciones de prolongar mi contrato", indicó el zaguero. Otro caso más que demuestra, como el de Joaquín, que con cuidado físico todo es posible.

Ejemplos a la española

En España también encontramos ejemplos de juvenil longevidad. Diego López (portero del Rayo Vallecano) sigue compitiendo en la élite con 40 años. Algo parecido a lo que sucede con Pepe Reina, titular en el Villarreal a sus también 40 años. Bravo (37 años), Negredo (37), Albiol (37) y sobre todo Luka Modric, David Silva y Jesús Navas (también con 37 años) son buena prueba de que la edad no está reñida en el fútbol moderno con la competitividad.

En Segunda, Rubén Castro (41 años y 9 meses) batió recientemente el récord como máximo goleador nacional. Jorge Molina (40 años ahora lesionado) y Yuri (40 años) también continúan repartiendo lecciones de fútbol. Carlos Ruíz, (Tenerife), Riesgo (Leganés) o Salva Sevilla (Alavés) son otros ejemplos de jugadores que bordean los 40, pero a los que el fútbol sigue regalando actuaciones clave en sus respectivos equipos.