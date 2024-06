Máximo goleador desde fuera del área

Phil Foden marcó el mayor número de goles desde fuera del área en las cinco grandes ligas europeas esta temporada (6), seguido de Kylian Mbappé y Jan-Niklas Beste con cinco cada uno.

El MVP de la Premier League fue con justicia Phil Foden. La gran temporada del internacional inglés no se explica sin su gran química con Pep Guardiola. El de Sampedor y el de Stockport se conocen perfectamente sobre el terreno de juego y juntos han guiado al Manchester City a conquistar la competición inglesa por cuarta vez consecutiva.

Sobre su temporada, valora positivamente su polivalencia comparada con años anteriores: "Este año también he demostrado que puedo jugar en cualquier posición que me ponga el entrenador. He jugado por la izquierda y por la derecha y aun así he hecho un buen trabajo", afirma.

El internacional inglés ha afirmado que su rendimiento puede ir a más: "He estado aquí durante mucho tiempo trabajando con el míster. Y creo que ahora es el momento de dar un paso al frente e intentar ser el hombre que marcará los goles. Sabía lo que era capaz de hacer esta temporada, es muy bueno decir que he tenido una buena temporada y quiero seguir jugando bien".

Su buen nivel no se entendería sin los consejos y la sinceridad que ha tenido Pep con él. Foden explica que la mejor recomendación que le dio el ex blaugrana fue que no intentara 'ser Phil Foden en cada acción'. Preguntado por una posible de marcha de Guardiola, Foden reconoce que sería dura: "Será muy triste. No quiero ni pensarlo. Quiero disfrutar de las cosas que estamos haciendo ahora con él. No me ha entrenado nadie más aparte de él, por lo que será extraño cuando se vaya", reconoce.

Sobre su futuro y las especulaciones a lo largo de cada verano por una posible salida, el internacional inglés afirma que nunca ha querido irse: "Nunca tuve la intención de irme. Cuando no jugaba, sabía que había mejores jugadores frente a mí. Y sabía que cuanto más creciera y más tiempo pasara, habría oportunidades para mí".