Mateo Retegui, el argentino con apellido navarro que lidera a Italia desde México

Retegui es la gran apuesta de Mancini como ‘9’ de Italia. Juega en México y ha nacido en Argentina y ya se ha estrenado como goleador con la azzurra Algunos sectores más conservadores, como Mario Balotelli, cuestionaron la decisión por elegir a un futbolista nacionalizado antes que a un italiano de sangre

La irrupción de Mateo Retegui en la selección de Italia fue sorpresa para propios y extraños. El delantero argentino con doble nacionalidad de Tigre, mítico club mexicano, tomó la decisión de dejar atrás la posibilidad de defender los colores de Argentina para arrancar un inesperado camino con la azzurri en el que pisó fuerte de entrada: marcó a Inglaterra y a Malta en el inicio de los partidos de clasificación para la Eurocopa 2024 que se organizará en Alemania. Roberto Mancini apostó por el oriundo de San Fernando (Argentina) y el tiempo le está dando la razón.

Italia está ante una etapa de exigencia máxima. Después quedar fuera del último Mundial, la presión sobre Roberto Mancini es muy alta y un nuevo fracaso en la fase de grupos acabaría con su puesto y dejaría muy tocado al fútbol italiano. Retegui es uno de los pilares que debe confirmar esta esperanza en el vigente campeón.

“Todavía es un futbolista en bruto”

La apuesta en Retegui responde a una Italia que necesita de savia nueva. Algunos sectores más conservadores alrededor del combinado transalpino, como Mario Balotelli por ejemplo, cuestionaron la decisión del técnico por elegir a un futbolista nacionalizado antes que a un italiano de sangre. Al seleccionador no lo afectan las críticas y además recibió el apoyo de gran parte de la prensa. Mancini señala: “Todavía es un futbolista en bruto: nunca será Van Basten, para que quede claro, pero es alguien que si le pones el balón, saltará contra la rodilla del portero al salir. No tiene miedo, está disponible, abre espacios, en el sentido de que es alguien que corre mucho”, destaca.

Retegui marcó el año pasado más de 20 goles, este año un poco menos porque Tigre no está en su mejor momento en la liga mexicana. Su labor defensiva también es de primer nivel y una de las claves de la llamada de Mancini. No quiere decir, según muchos analistas, que no tenga un pensamiento fino, pero si viene a Europa y trabaja con entrenadores que todavía están trabajando en los detalles, tiene margen de mejora, se asegura desde México.

Un pasado lleno de cambios

La trayectoria de Retegui, de apellido con origen navarro, está muy lejos de ser la de un ‘9’ que aspire a liderar Italia, pero quizá ahí reside su capacidad de mejora. El jugador nacido en Argentina un 29 de abril de 1999 tuvo un breve paso por la cantera de River Plate y posteriormente pasó a las inferiores del equipo de enfrente, Boca Juniors. En el conjunto Xeneize logró debutar a finales de 2018, pero después lo mandaron a Estudiantes de La Plata a inicios de 2019 en donde se quedó hasta mediados de 2020, para aterrizar en Talleres de Córdoba en octubre del 2020.

Tras estas etapas complejas en Estudiantes y Talleres, regresó a Boca en 2021 y en febrero de 2022 llegó al Club Atlético Tigre, nuevamente cedido desde La Bombonera. En el conjunto de la de Buenos Aires, Retegui llamó la atención del seleccionador de ‘La Nazionale’ debido a sus 23 en 42 partidos del año anterior.

España en el horizonte

A pesar de la dolorosa derrota ante Inglaterra (1-2), Mateo Retegui no pudo haber encontrado un mejor escenario para estrenarse con Italia que en el Estadio Diego Armando Maradona, cuando definió el 1-2 con un disparo cruzado ante Jordan Pickford con la asistencia de Lorenzo Pellegrini. Sumado a esto, frente a Malta (0-2) volvió a aparecer para abrir el marcador con un gran cabezazo. El próximo partido de Italia llegará ante España en las semifinales de la UEFA Nations League, el primer reto del Retegui con la selección italiana.