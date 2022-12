Livakovic, el Goycoechea croata que amenaza el reto de Argentina

En Betfair, se contempla como una posibilidad cada vez más real que la semi Argentina - Croacia tenga pocos goles, avalado por el nivel del portero croata Livakovic es el tercer portero que ataja cuatro penaltis en una misma edición del Mundial; igualó los registros del mítico argentino Sergio Goycochea en 1990

Tras la clasificación de Croacia a las semifinales del Mundial Qatar 2022, la figura de Luka Modric se acrecentó junto a la de su arquero Dominik Livakovic. Ambos son héroes en su país. El primero, lleva tiempo colmando la atención. El segundo, se ha agigantado con sus paradas en este campeonato en el que un vídeo lo ha unido al 10 ajedrezado. En las últimas horas se ha filtrado una imagen que data de finales de 2021 cuando el técnico Zlatko Dalic se inclinó por Ivo Grbic, el otro portero, para atajar los duelos contra Malta (7-1) y Rusia (1-0), según reveló la serie “Capitanes”, un documental con un seguimiento a los líderes de cada Selección mundialista.

Esto propicio una charla entre Modric y Livakovic que ahora, visto el crecimiento del guardameta, tiene más sentido que nunca. “En estos momentos, lo más importante es que los compañeros sientan que alguien los cuida y que tienen apoyo. La situación del portero es muy específica, ellos están solos. No te estaría diciendo esto si no me preocuparas”, le explica el capitán croata al guardameta. “No tengas miedo a fallar. Todos fallamos. Pero si tienes miedo, tu inseguridad se transmite a todos. Todos fallamos, entiendes. No pasa nada por fallar”, le insistía.

Ahora aquel Livakovic inseguro es también uno de los líderes de los balcánicos. Según los pronósticos de Betfair, que la semifinal entre Argentina y Croacia termine con empate a cero en los noventa minutos se paga a 7€ por euro apostado, lo que habla bien de la fiabilidad de los dos porteros del choque de semifinales.

De acuerdo a las estadísticas, Livakovic se transformó en el tercer portero que ataja cuatro penaltis en dos tandas en una misma edición del Mundial; igualó los registros de su compatriota Danijel Subasic (2018) y del argentino Sergio Goycochea en 1990. Croacia ha ganado sus cuatro tandas de penaltis en la Copa del Mundo, eliminando a Japón y Brasil en octavos de final y cuartos de final en 2022, respectivamente. La única nación que ha ganado más tandas de penaltis en la competición es la propia Argentina (5).

Once paradas ante Brasil

Además, cabe señalar que Livakovic había tenido una destacada actuación a lo largo de los 120 minutos ante Brasil, en los que totalizó 11 atajadas, convirtiéndose de esta manera en el portero croata con más paradas en un solo partido en la historia de la Copa del Mundo y en el guardameta con más atajadas en un encuentro en Catar 2022 (el polaco Wojciech Szczęsny quedó segundo con nueve). El guardameta de 27 años se formó futbolísticamente en NK Zadar, el club de su ciudad natal, y cuatro temporadas después de su debut profesional dio el salto a Dinamo Zagreb, su conjunto actual, con el que ganó nueve títulos locales. Si bien fue convocado al Mundial de Rusia 2018, en el que Croacia fue subcampeón, Livakovic fue suplente de Subasic y no jugó. Ahora, con su notable desempeño en este Mundial, se espera que le lluevan ofertas de equipos de primer nivel del fútbol europeo.

Mejor que en Brasil

Según los pronósticos de Betfair, que Croacia gana y con prórroga y penaltis incluidos se paga a 3.1€ por euro apostado, un índice de probabilidad mucho más alto que en la previa del partido ante Brasil. Tras su victoria en la tanda de penaltis contra Brasil en los cuartos de final, Croacia podría convertirse en el segundo equipo en eliminar tanto a Brasil como a Argentina en rondas eliminatorias de la misma Copa del Mundo tras Alemania en 2014.

Modric busca hacer historia

Un factor clave de los croatas volverá a ser su capitán que quiere seguir haciendo historia. Luka Modric es el jugador que ha disputado más partidos en la Copa del Mundo (17) y más encuentros en los grandes torneos (30) con Croacia. Ha sido titular en los cinco partidos de la Copa del Mundo de 2022 y podría convertirse en el cuarto jugador en ser titular en seis partidos en un Mundial con más de 37 años, tras Nilton Santos de Brasil en 1962, Dino Zoff de Italia en 1982 y Peter Shilton de Inglaterra en 1990.