Inglaterra – Francia, la batalla por el niño de oro

Mbappé y Foden son, con Vinicius, los futbolistas más valorados por Transfermarkt en este Mundial, con el inglés creciendo en peso en su equipo. En Betfair, se contempla como una posibilidad más real que Foden asista en cualquier momento del Inglaterra-Francia por encima de Mbappé. Un desafío.

El duelo que este sábado medirá a Francia e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Qatar es uno de los partidos que (a priori) más atractivo genera de este campeonato. Se miden dos claros candidatos al título y, en lo individual, dos de los talentos más puros del campeonato, aunque ambos en situaciones opuestas. Mbappé (160 millones de euros) y Foden (110) son, con permiso de Vinicius (140 millones) los jugadores más valorados según Transfermarkt del campeonato. Su situación personal, sin embargo, es distinta. El francés va camino de ser dictador del torneo (con permiso de Messi y Neymar) mientras el inglés apenas está teniendo rol protagonista en una selección lanzada.

El equipo de Southgate puede ganar tres partidos consecutivos en la Copa del Mundo por primera vez desde 1990, cuando logró esa tercera victoria en cuartos de final de ese torneo. Los Three Lions han ganado tres de sus cuatro partidos en el Mundial 2022, solo en la edición de 1966 (cinco), cuando alzó el título, sumó más triunfos en un mismo torneo mundialista y lo hace con un equipo plagado de talento. En ese elenco ha tardado en tener espacio Foden, que ha acabado acompañando en el ataque a Harry Kane, Bellingham y compañía formando una Inglaterra sólida y efectiva.

Según los pronósticos de Betfair, que Foden marque o asista en el partido ante Francia se paga a 2.75€ por euro apostado, un índice de probabilidad que se acerca incluso al propio Mbappé en el mismo mercado (2.75). A Foden le faltaba, sin embargo, regularidad y una actuación memorable con Inglaterra. Esto último ya es historia. La desgraciada baja de Raheem Sterling, uno de los 'protegidos’ de Southgate, le abrió a Foden las puertas del once en la victoria en octavos frente a Senegal (3-0) y respondió a lo grande. "Creíamos que se merecía una oportunidad", afirmó Southgate.

A la altura del mejor Gascoigne

Pep Guardiola disparó las expectativas en torno a Foden en el verano de 2019. "Es el jugador más, más, más talentoso que me he encontrado en mi carrera como jugador y como entrenador. Lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores... y no sólo de Inglaterra", aseguró 'olvidándose' de Leo Messi. La realidad es que el perfil de futbolista de Phil Foden es algo que llevaba necesitando Inglaterra desde hacía años y para muchos analistas es un salto de calidad clave en el éxito de la selección británica.

"Estoy tratando de buscar un futbolista con el que haya jugado en los últimos 20-30 años que pueda recibir, girarse y acelerar la jugada siempre con la cabeza levantada, como hace Foden, y sólo se me ocurre Paul Gascoigne. Es sensacional y tiene un toque 'diabólico' que le hace letal", aseguró Gary Neville a 'ITV Sport'. Ese perfil tan técnico de Foden, más brasileño que inglés, convierte su presencia en la selección inglesa como uno de los atractivos más interesantes del torneo.

Según los pronósticos de Betfair, que Phil Foden da una asistencia en cualquier momento del partido se paga a 4.2€ por euro apostado siendo mejor índice de probabilidad que el propio Mbappé (4.33). El duelo entre ambos puede ser uno de los mejores espectáculos que nos deje esta Copa del Mundo.

El mejor registro en una fase final

La realidad es que el ataque inglés quiere hacer historia. Inglaterra ha marcado 12 goles en los cuatro partidos que ha disputado en el Mundial de 2022, igualando su mejor registro goleador en un gran torneo (Mundial/Eurocopa), los 12 que anotó en Rusia 2018. Estos 12 goles han sido anotados por ocho jugadores diferentes, récord de goleadores diferentes de la historia de la selección inglesa en una sola edición de un gran torneo (sin contar los goles en propia puerta). Lo que habla, y muy bien, de la diversidad de su ataque.

A un paso de Rooney

Harry Kane ha marcado 52 goles con Inglaterra entre todas las competiciones y se sitúa a uno del máximo goleador históricos de la selección inglesa: Wayne Rooney (53). De esos 52 goles, el delantero del Tottenham ha logrado 11 en grandes torneos (7 en Mundiales y 4 en Eurocopas), récord de un jugador inglés por delante de Gary Lineker (10, todos en el Mundial). Foden, Saka o Rashford están siendo una compañía ideal para el delantero del Tottenham para el camino inglés hacia la gloria. Un elenco de gran talento que desafía al trono de Mbappé y Les bleus.