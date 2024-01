Guedes, de posible fichaje del Barça a esperanza dudosa del Villarreal de Marcelino

El ‘Submarino Amarillo’ lo tiene entre sus objetivos. El técnico asturiano sacó de él buen rendimiento durante las dos temporadas que coincidieron en el Valencia. Los problemas físicos que sufre el jugador generan dudas sobre un fichaje que, de salir bien, también serviría para recuperar una carrera errática en el último año. Guedes fue ofrecido al Barça en 2023 y el club no lo vio con malos ojos, pero fue el futbolista el que escogió Benfica para tener minutos. Pero apenas ha jugado.

Gonçalo Guedes vuelve a ser protagonista del mercado invernal en LaLiga. El mediocampista ofensivo portugués ahora en las filas del Benfica (aunque cedido por el Wolverhampton con los que tiene contrato hasta 2027) está en el punto de mira del Villarreal. Los de Marcelino buscan un futbolista de potencia, llegada y despliegue en la medular que encajan con las virtudes de Guedes, esas mismas que la pasada pasada casi lo llevan al Barça, pero que por decisión del propio Guedes lo apartaron de la ruta al Camp Nou.

Entonces el acuerdo entre su agencia de representación (lo lleva Mendes) y el FC Barcelona parecía total para la cesión de un futbolista que perdió protagonismo en la Premier con el relevo del banquillo en los Wolves.

El luso Lage, principal valedor de Guedes, dejó paso a Lopetegui. Sucede que entonces, en enero de 2023, Guedes también tenía sobre la mesa una oferta del Benfica para acabar cedido. Fue su destino final por decisión propia. Creía que en tierras lusas tendría más minutos que en el Camp Nou. Además, era regresar al que había sido su club de toda la vida. Fin de su aventura blaugrana.

El Villarreal necesita un chispazo

La aventura en el Benfica no le salió a Guedes como él esperaba. En Lisboa jugó menos incluso de lo que había jugado con los Wolves. Acumuló sólo 15 partidos oficiales y apenas 405 minutos en doce encuentros de la primera lusa. En la Premier, cuando se marchó, había jugado 709 en trece jornadas. Tampoco es que esta temporada le esté yendo mejor. Sólo ha competido en 14 partidos y, por minutos acumulados, sólo suma 280. Ninguno, por cierto, con Portugal. El combinado nacional ya no parece contar con él.

El motivo se esconde tras los problemas físicos que ahora, precisamente, generan dudas a la hora de fichar por el Villarreal. Marcelino cree que, en plenitud, Guedes es un jugador que puede dar un salto de calidad a un equipo que mira más al pozo que a la zona alta de la tabla, pese a que en las apuestas de fútbol de Betfair apenas se le da un 10% de probabilidades de descenso. Por delante, en los pronósticos, hasta siete candidatos por delante para bajar a Segunda.

Esperanza caída en el Valencia

El entrenador asturiano ya tuvo a Guedes en el Valencia y sacó de él un rendimiento óptimo. Tanto, que se convirtió en el jugador franquicia de los che después de que se pagaran 40 millones de euros por su incorporación. Bajo su mando, Guedes encontró la senda de la regularidad con aportaciones goleadoras (14 goles en dos cursos) y de asistencias a sus compañeros (13 en esas dos temporadas).

Pero ahora aquel jugador que el Valencia vendió al Wolverhampton por 36 millones tiene problemas en la rodilla. De hecho, hay voces que insisten en que no puede aguantar más de media hora de ritmo de alta competición. Así que, lo que no suele ser habitual, que un chequeo médico tire por tierra un fichaje, en esta operación podría suceder si, en caso de llegarse a un acuerdo entre las partes, Guedes no pasa el reconocimiento.

Una llamativa evolución para un jugador que ha pasado de ser potencial fichaje para el Barça que más tarde ganaría LaLiga, a futbolista entre algodones y refuerzo dudoso para un Villarreal venido a menos que luchará por la permanencia. El fútbol y sus caprichos del destino.