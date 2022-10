Benzema, con mucho fútbol pero sin gol

El francés atraviesa un bache realizador desde hace más de un mes, suma tres partidos y 300 minutos sin ver portería Hizo cuatro goles en los primeros cuatro encuentros, pero desde el 28 de agosto no ha vuelto a marcar e incluso falló un penalti

Karim Benzema ha perdido el punto de inspiración ante las porterías rivales que tanto le dio al Real Madrid la temporada pasada, en la que marcó 44 goles en 45 partidos como titular. Una racha a la que dio continuidad este año, al sumar otros cuatro goles en los cuatro primeros compromisos, pero a partir de ahí se ha quedado seco. Lleva tres partidos y medio, 300 minutos, sin ver puerta y no será por no haberlo intentado con 14 disparos y entre ellos un penalti fallado ante Osasuna que privó del triunfo a su equipo.

No marca un gol desde el 28 de agosto, si bien es cierto estuvo lesionado del 6 al 28 de septiembre con una microrrotura en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, ambas en el muslo derecho. No fue casualidad que acabase lesionado. Él mismo reconoció que no pudo hacer una pretemporada al estilo por la Eurocopa que alargó las vacaciones para incorporarse más tarde. No fue impedimento para que Ancelotti lo exprimiese hasta que se rompió, jugando de principio a fin los cinco primeros partidos de la temporada.

FALLARON LOS CÁLCULOS Y SE LESIONÓ

“Si mis ojos ven que un jugador está cansado y los datos dicen lo mismo, el jugador va a descansar. Si mis ojos ven que el jugador está bien en el campo y los datos dicen que está cansado, el jugador juega”, dijo Ancelotti, teoría que trasladada al caso del francés no funcionó, o quizá los datos de Pintus fueron los que no detectaron la sobrecarga que llevaba y se rompió tras jugar de manera continuada 480 minutos sin una preparación adecuada.

Pero Benzema no es sólo gol. Si algo le ha caracterizado en toda su carrera, y tiene 34 años, es que es un jugón. Juega y hace jugar, divierte y se divierte. Cuando regresó de la lesión lo hizo ante Osasuna y se le vio falto de ritmo, impreciso e inseguro quizá cortó de físico. Pero ante el Shakhtar hizo un primer tiempo para enmarcar. Encontró en Rodrygo un socio solidario, no como con Vinicius, y se sumó Valverde a la fiesta. Los blancos se pusieron pronto 2-0, en una avalancha de juego ofensivo preciosista, pero el galo no pudo aportar goles pese a intentarlo incluso de manera desesperada con ocho disparos sin premio. Benzema demostró que tiene mucho fútbol pero que le está faltando el gol para la guinda del pastel.