Un futbolista, en contra de su afición: "No ayudan"

La última derrota liguera contra las Palmas ha evidenciado la falta de entendimiento entre el equipo y su afición Desde la marcha de Emery, la crisis deportiva del Villareal parece no tener fin

La crisis del Villarreal no deja de agravarse. La última derrota ligera contra las Palmas (1-2) ha evidenciado la situación crítica por la que está pasando el submarino amarillo. De 27 puntos posibles solo han conseguido 8. Están a dos puntos del descenso. La afición ha mostrado su descontento silbando a uno de sus capitanes, Dani Parejo, por darle calma al juego del Villarreal cuando el equipo perdía por dos goles a cero en el descuento.

Este gesto no le gustó nada a Parejo, y tras acabar el partido se dirigió a la prensa para mostrar su descontento. "He vivido muchas situaciones en las que en mi propio campo me han silbado y no tengo ningún problema. Soy quién soy y mi carrera es la que es y no me voy a arrugar.

Prefiero que me piten a mí a que piten a alguno más. Pero que sepan que no hacen bien ni a mí, ni al equipo, ni al club". Finalizó su declaración pidiendo un esfuerzo a los aficionados para cambiar los silbidos por aplausos. "Al final se escuchan más los pitos que los aplausos y creo que la gente debe hacer un esfuerzo. Invito a la gente que viene a pitar a que venga con otra mentalidad".

Pero la verdad es que la crisis deportiva del Villarreal viene de lejos. Desde la marcha de Emery al Aston Villa, el proyecto se ha ido desmoronando. La directiva se equivocó al escoger a su sustituto. Quique Setién no estuvo a la altura del club. Los jugadores no entendían sus conceptos futbolísticos y los "pesos pesados" acabaron por echarlo por la falta de confianza que generaba en el plantel.

Ahora, Pacheta está intentando reconducir la situación, pero su balance tampoco está siendo el esperado. Suma tres derrotas, dos empates y dos victorias, una de ellas en la Europa League (y ganando gracias a Pepe Reina, que paró un penalti en los últimos minutos del partido). El técnico del submarino amarillo, se acoge al parón de selecciones para intentar mejorar el juego del equipo y pide la confianza de la afición para él y sus jugadores.