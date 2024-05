La enésima reconstrucción millonaria del United

El Manchester United no es un club de fútbol. Es un déjà vu constante. Los red devils llevan una década de reinvención constante que no termina de encontrar el modelo ajustado para hacer de su rendimiento, el que se presupone al segundo club más valioso del planeta según la revista FORBES. Ese valor asociado a la historia del club y su masa social no está yendo acompañado de rendimiento deportivo.

Esta temporada, de hecho, los de Ten Hag sólo han podido festejar la consecución de una FA Cup, vista por algunos como brotes verdes de un conjunto que, sin embargo, en la Premier, ha acabado octavo, eso sí, con billete para jugar la fase de grupos de la Europa League gracias, precisamente, a haber alzado el único título del curso ante su eterno rival. Nada nuevo por Old Trafford, que este verano volverá a ejecutar inversiones millonarias para intentar ser el viejo Manchester de siempre.

Más de 1.800 millones en fichajes

En términos de gastos, desde la 2013-2014, el Manchester United se ha convertido en el tercero equipo de la Premier que más dinero ha invertido en fichajes, con gasto de 1.800 millones de euros en 179 futbolistas. Las ventas han sido mucho menores, apenas 486 millones en 185 salidas. El balance, un enorme negativo de 1.300 millones aproximadamente.

Por delante, Chelsea (2.480 millones en fichajes) y Manchester City (1.940 millones) que, sin embargo, y al contrario que el United, han logrado grandes títulos por el camino. El City, por ejemplo, acaba de cerrar cuatro Premiers consecutivas y la temporada pasada hizo el famoso trébol, Champions incluida. Fue el torneo que ganó el Chelsea en 2021.

Los blues están ahora inmersos en una crisis similar a la del United, pero al menos en esta década se han llevado a la boca una orejona. El United, apenas nada: dos FA Cup, dos Copas de la Liga, dos Communitiy Shield y una Europa League. Balance escaso para semejante dispendio… y el que llegará este verano.

Pochettino, al frente

Empezando por el entrenador. Todo apunta a que Ten Hag no continuará en la plantilla pese a la reciente FA Cup. Entre los candidatos a suplirle, el que más fuerte suena es Mauricio Pochettino. El hispano-argentino lidera las apuestas de fútbol de Betfair (38% de probabilidades implícitas) más todavía después de que el Chelsea anunciara que no seguiría en Londres.

Pese a que la temporada de los blues no ha sido buena, en la Premier League mantienen un alto perfil y apreciación por este técnico que ya consiguió resucitar al Tottenham y que, se espera, haga lo mismo con un United que también tendrá movimientos de altas y bajas.

¿Habrá galáctico?

A estas últimas pertenecen pesos pesados como Casemiro o Varane. Este último ha anunciado que se marcha. El primero probablemente lo haga rumbo a la Liga Árabe. Con Garnacho probablemente como eje central alrededor del que se va a gestar el nuevo proyecto, la lista de nombres que empiezan a surgir es alta… y costosa: Olise, De Jong, Tapsoba o Todibo entre otros.

Además los nuevos dueños de los diablos rojos (liderados por Jim Ratcliffe) han prometido un fichaje de campanillas para relanzar un proyecto que ronda los 50-60 millones de euros de media por incorporación. Pero, por ahora, sin el retorno esperado en forma de grandes títulos.