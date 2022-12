Ederson, sin rival

El brasileño ha alcanzado las 150 victorias en las Premier League en tan solo 197 encuentros Es el más rápido en lograrlo por delante de Patrice Evra (213), Kevin De Bruyne (215) o Fernandinho (216)

El guardameta del Manchester City, Ederson Moraes, ha alcanzado las 150 victorias en la Premier League en tan solo 197 encuentros disputados tras la importante victoria del equipo ante el Leeds United tras la disputa del Mundial de Qatar 2022.

El brasileño, que es un futbolista clave en la pizarra de Pep Guardiola, se ha convertido en el jugador más rápido en lograr por delante de Patrice Evra (213), Kevin De Bruyne (215), Fernandinho (216) y Petr Cech (217), que completan el top 5.

El ex del Benfica llegó para consolidarse como titular bajo las órdenes del técnico catalán: desde su llegada en el verano de 2017, ha disputado un total de 261 encuentros oficiales entre todas las competiciones, donde ha encajado tan solo 203 tantos.

El conjunto de Pep Guardiola ha iniciado la segunda parte de la temporada con una convincente victoria ante el Leeds a domicilio y la confirmación de un Haaland que ya suma 20 tantos en su primeros 14 encuentros de la Premier League.

150 - Ederson has won 150 of his 197 games in the Premier League, becoming the quickest player to reach 150 victories in the competition:



197 - Ederson

213 - Patrice Evra

215 - Kevin De Bruyne

216 - Fernandinho

217 - Petr Cech



Dominance. pic.twitter.com/b8B6EqK5h7