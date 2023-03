El dato que demuestra que a Neymar le sentaba mejor ir de azulgrana

El brasileño se perdió la vuelta de los octavos de final ante el Bayern de Múnich Neymar tan solo ha jugado la mitad de los partidos de octavos que ha disputado el PSG en las últimas seis temporadas

Neymar está viviendo un auténtico 'via crucis' en la Champions League desde que llegó al PSG. Ya no solo porque el conjunto parisino no logra levantar el único trofeo que ansía con locura a principio de cada temporada, sino que las lesiones le están 'matando' en los días grandes.

Ante el Bayern, el delantero brasileño no pudo estar junto al resto de sus compañeros por una lesión que le obliga a pasar por el quirófano y le hará estar todo lo que le resta de temporada alejado de los terrenos de juego.

De esta forma, Neymar se perdió su enésimo partido importante por lesión, algo que viene siendo habitual desde que dejó Barcelona y se fue a París para intentar ser el mejor jugador del mundo. Los datos así lo reflejan.

Solo la mitad de participaciones

En las cuatro temporadas en que Neymar jugó en el FC Barcelona, disputó el 100% de los partidos de octavos de final de su equipo en la Champions League (8/8). En las seis temporadas que lleva en el PSG ha jugado el 50% (6/12).

Y el conjunto parisino lo ha notado. Tener la baja de un futbolista diferencial como el brasileño siempre es un hándicap importante y el PSG lo ha pagado muy caro en las últimas temporadas. Veremos qué futuro le depara al brasileño.