La Copa del no-clásico en la final centra los focos en Musa y Howard

En Betfair, la victoria de Real Madrid y Barcelona en cuartos se da casi por hecha. Habría clásico en las semifinales lo que evita seguro el partido para la final. Baskonia, con Howard como líder, espera dar la sorpresa y ser el primer campeón fuera de los dos grandes desde 2009. Musa aspira a ser el MVP del torneo.

Madrid, 14 de febrero de 2023.- La Copa del Rey de Baloncesto arranca con la particularidad de que Real Madrid y Barça se enfrentarán, vaticinan los pronósticos de Betfair, en las semifinales. Ha querido la fortuna que no haya opción de que se vean en la final, lo que da alas a otras opciones del lado opuesto en el cuadro. Con Baskonia destacado como ‘outsider’ a llevarse el torneo, los nombres propios que dominan tradicionalmente en estas citas reverberan en los titulares con más fuerza que nunca. Dos se llevan la mayor parte de los focos: Dzanan Musa y Markus Howard, con permiso de Mirotic, Laprovittola, Tomic o Tavares, todos ellos asentados ya en la ACB y sin tanta sensación de frescura comola que aportan las dos estrellas de Real Madrid y Baskonia.

Musa, el MVP

Dzanan Musa es el favorito para ser MVP de la Copa si el título se lo lleva el Real Madrid. Muchas son las claves de este buen arranque de año del Real Madrid, líder de la Liga Endesa y luchando por la primera posición de la Euroliga. Una de ellas tiene nombre propio y es el del mismo Musa. El alero bosnio, que cumple su primera temporada en el Madrid, está firmando un comienzo de 2023 espectacular.

Musa es un claro ejemplo de regularidad. En lo que va de año promedia 17,1 puntos, con un 39,5% en triples, 2,7 rebotes, 2,8 asistencias y 15,6 de valoración en 22:30 minutos de juego. Es el máximo anotador del equipo tanto en Liga (15,8 puntos) como en la Euroliga (15,2). Su enorme productividad es básica en el funcionamiento de los de Chus Mateo.

Howard y su fe, sensación de la temporada

El otro gran jugador que tener en cuenta es Markus Howard que, aunque no llega al cien por cien físicamente, puede ser el MVP en la sombra para la cita de Badalona. El base de Baskonia es uno de los jugadores con mayor nivel en Europa. Lleva el cero en su camiseta desde su paso por la Universidad de Marquette, aquella donde pasaron figuras de la talla de Dwyane Wade. Ese número le recuerda que sin la ayuda de Jesucristo no es nada. Pero no solo eso, sino que antes de cada juego lee la biblia y reza.

Pero no solo en estas curiosidades se basa su religiosidad. En esa etapa de búsqueda de la fe también pasó un verano en Costa Rica construyendo canchas de básquet y creó la Fraternidad de Atletas Cristianos. Todo eso, su trabajo y una enorme última temporada en la NCAA, con 7.8 puntos de promedio, lo llevaron a Denver, donde jugó 68 partidos.

Pero decidió que su camino espiritual tenía que salir de Norteamérica y ahora rompe redes en un Baskonia que lo arropó y los está llevando a un nivel espectacular. Y sus funciones dan muchísimo que hablar, con 31.6 puntos en su comienzo de 2023 y una media de 15.5 unidades en la máxima competencia europea.

Unicaja, una de las sensaciones

El Unicaja de Málaga también aspira a ser una de las grandes sorpresas. A reventar los pronósticos. El equipo se diseñó durante este verano para citas como las de esta semana. Cumplidos los primeros objetivos de meterse en competición europea primero, y en la Copa del Rey después, al conjunto de Ibon Navarro le llega la primera oportunidad de pelear entre la aristocracia del baloncesto nacional con la cita de Badalona. Aunque al equipo cajista le ha tocado subir el Everest después de un sorteo que lo situó en el lado más duro del cuadro y tendrá primero que ganar al Barcelona (cuota 4.5 si lo consigue) si quiere seguir con vida en el campeonato copero.

“Tenemos ganas e ilusión, que te puede dar un plus de energía, de intensidad respecto a un Barcelona con un equipo plagado de jugadores de Euroliga. Yo creo que a esta competición tampoco puedes ir con un exceso de excitación. Lo hablé con algunas personas del club, hubiese preferido jugar el viernes para que viesen algunos qué es la Copa”, destacó el técnico de Unicaja, Ibon Navarro, aferrado a la producción ofensiva de un equipo coral en la puntuación. Los Brizuela, Alberto Díaz o Perry tratarán de confirmar que son alternativa real.

Pronósticos de los entrenadores

Los entrenadores y directores deportivos de los equipos de la Liga Endesa no clasificados para la Copa del Rey de baloncesto han dado sus tradicionales pronósticos a los medios oficiales de la ACB. Una semana especial en el basket español siempre que se disputa esta competición y que tiene como una de las particularidades que Barcelona y Real Madrid no se enfrentarán en la final ya que, de ganar sus partidos de cuartos, se cruzarían en las semifinales.

Real Madrid, Barça, Lenovo Tenerife y Cazoo Baskonia avanzarían a semifinales, según los pronósticos de los entrenadores y directores deportivos. La final más repetida es la que jugarían Barça y Cazoo Baskonia (31,6%), seguida de Real Madrid-Cazoo Baskonia (26,3%) y Real Madrid-Lenovo Tenerife (21,1%). Según los pronósticos de Betfair, que le Real Madrid le gane al Valencia Basket en cuartos de final se paga a 1.24€ por euro apostado mientras que el Barcelona haga lo propio ante el Unicaja cotiza a 1.2€ por euro apostado. Se da casi por hecho que habrá por tanto un nuevo clásico en semifinales.

El Real Madrid es el favorito al título para un 52,6% de los entrenadores y directores deportivos fuera del top-8 de la liga ACB. Cazoo Baskonia (26,3%) es el segundo campeón más nombrado, seguido del Barça (15,8%). Así las cosas, los de Sarunas Jasikevicius no revalidarían la corona del último torneo en Granada. Se da la circunstancia de que desde 2009, con el título ganado por el TAU (ahora Baskonia) ningún equipo fuera del binomio Madrid-Barça ha ganado el trofeo.