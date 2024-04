Budimir y una larga lista de penaltis fatídicos

No ha sido ni será la última vez que un futbolista falla un penalti en el tiempo de descuento, en uno de esos lanzamientos que pueden cambiar el signo de un partido. Pero la pena máxima errada por Ante Budimir ante el Valencia, en el reciente encuentro que ambos equipos disputaron en Liga, sí va a ser recordada como una de esas grandes pifias que de vez en cuando se dan en el mundo del fútbol.

El Valencia ganaba 0-1 gracias a un tanto de Almeida, y de esta manera estaba consiguiendo una victoria fundamental en sus aspiraciones por terminar la temporada en puestos europeos, algo que por el momento está consiguiendo, y que puede dejar encarrilado si los de Baraja mantienen el ritmo de optimismo actual.

Osasuna buscaba con ímpetu el empate y la gran ocasión para conseguirlo llegó en el tiempo de descuento, en un penalti cometido sobre el propio Budimir en una acción que tuvo que ser revisada por el VAR. El croata no lo dudó ni un instante, cogió la pelota, y la colocó en el punto

fatídico con el único objetivo anotar el gol que iba a suponer el empate. De haber marcado, se habría acercado a su objetivo de ser Pichichi, una posibilidad para la que las apuestas deportivas de Betfair le dan un 15% de probabilidades implícitas por detrás de Bellingham y Dovbyk, el favorito. Pero, nada más lejos de la realidad. Budimir falló… y de qué manera.

Tomó carrerilla y según parece, tras intentar cambiar en el último momento el lado al que iba a disparar, se trastabilló y golpeó el balón de una manera completamente defectuosa, que propició que el portero del Valencia, Giorgi Mamardashvili, fuera capaz de atajarlo sin ningún tipo de problema.

Una de las peores noches de Budimir

La cara de Budimir era un poema. El encuentro terminaría con la victoria final del Valencia, y el entrenador de Osasuna Jagoba Arrasate confesaría después que Budimir le había pedido perdón hasta en tres ocasiones. Sin duda, no fue la mejor noche del delantero croata, pues después del partido acabaría siendo trasladado al hospital con tres costillas rotas, que, aunque parezca imposible, le permitieron terminar el encuentro en su totalidad. Budimir no fallaba un penalti desde 2015, siendo jugador del Crotone italiano en la serie B y en la Liga nunca antes había fallado un lanzamiento desde los once metros, y para más inri, el primer tanto en España lo conseguió de penalti y a lo ‘Panenka’. Se trata por tanto de un auténtico especialista en la materia, pero con su error ante el Valencia, le he hecho entrar en esa lista de penaltis fatídicos que de vez en cuando se producen en la historia del fútbol.

Cuando el ‘Panenka deja de ser un arte’

Es francamente bello el lanzamiento de un penalti a lo ‘Panenka’. Además de una tremenda plasticidad en la ejecución, denota una personalidad tremenda en el lanzador, quien es capaz de disparar de esta manera, que no es la más segura, ni la más habitual, en un momento de alta tensión con algo siempre muy importante en juego. Cuando el resultado es el esperado, se alaba precisamente eso, la valentía de lanzar así en este preciso momento, pero cuando el balón no traspasa la linea de gol se convierte en todo lo contrario.

De ello son perfectamente conocedores futbolistas como Casquero del Getafe, Chicharito Hernández, Mikel Merino o Santiago Giménez y también auténticos cracks como Pirlo, Totti o Franck Ribery o incluso Neymar. Y en todos ellos, el mismo denominador común, un portero que aguanta sin tirarse a ninguno de los dos lados y que acaba atrapando el balón sin esfuerzo, para desgracia del lanzador.

El inoportuno resbalón o el penalti de ‘Cruyff’

En el capítulo de pifias desde los once metros, cobra una gran importancia el apartado, resbalón justo antes de la ejecución del lanzamiento. Son también muchos los jugadores que en el momento más importante han tenido el infortunio de una mala pisada antes del impacto con el balón. Este hecho provoca que el disparo sea también defectuoso, haciendo que en un altísimo porcentaje el portero salga victorioso del duelo. Beckham, Griezmann, Neymar, Guido del Betis, o el más sonado, el de John Terry en la final de la ‘Champions’ del 2008 ante el United, que le permitió a los de Manchester proclamarse campeones de Europa.

Y tampoco pueden quedar en el limbo esos penaltis que se marchan a las nubes, o aquellos intentos de emular el famoso penalti de ‘Cruyff’ (tocar el esférico para que otro compañero remate) que protagonizaron la pasada temporada Isi Palazón y Trejo en el Rayo Vallecano o hace algo más de tiempo dos fenómenos como Robert Pires y Henry.