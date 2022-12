Brasil bajo el banquillo de Guardiola, Ancelotti o Zidane, una fórmula inédita e… ¿imposible?

El batacazo de Brasil en el Mundial abrió el debate sobre la llegada de un seleccionador europeo. Guardiola o Ancelotti, las opciones que más sonaron. El modelo foráneo parece descartado: Diniz, técnico del Fluminense, es el favorito en los pronósticos de Betfair. Aún así, el debate europeo pervive.

Después de caer ante Croacia en la tanda de penaltis, despedirse en los cuartos de final del Mundial de Qatar, y mientras los aficionados siguen lamentándose por el tiro en el palo de Marquinhos en la fatídica tanda, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) dio vuelta a la página y comenzó a trabajar de cara a futuro: tocaba buscar seleccionador. Tras el anuncio de Tite, en el que confirmó su salida de la verdeamarelha, los directivos encabezados por Ednaldo Rodrigues se han puesto manos a la obra para buscar un reemplazante pensando en lo que viene. Proceso en el que se ha introducido el debate de la vía europea por boca de un ilustre, de Ronaldo Nazario.

O Fenomeno realizó un directo en su canal de YouTube y reveló algunos detalles internos a los fanáticos que estaban prendidos a la transmisión. “Hubo interés en Guardiola, se discutió con el cuerpo técnico de Guardiola, pero él prefirió renovar su contrato con el City”, afirmó sobre los rumores que vinculaban al ex técnico del Barcelona con el país sudamericano, y agregó: “Quizás sería difícil que la CBF llegara a un acuerdo, es el entrenador mejor pagado del mundo”, aseguró Ronaldo.

“No me gusta trabajar tres veces al año”

Sus palabras abrieron el melón de un cambio que sería terremoto y que zarandeó no sólo al Manchester City, sino también al Real Madrid. Diversas informaciones deslizaron que Carlo Ancelotti se había convertido en una de las alternativas a Tite, aunque esas mismas opciones se derrumbaron poco después cuando el propio Real Madrid cerró la puerta. El entorno de Ancelotti repitió lo que Carleto ya pronunció en una reciente rueda de prensa: tras esta etapa en el Real Madrid, el italiano se retiraría.

“Lo he pensado algunas veces, en entrenar a una selección. Tuve la oportunidad en 2018 con Italia, pero tengo que ser honesto: a mí me gusta el día a día, no sólo los partidos. Tuve un entrenador que decía que el trabajo de técnico sería el más bonito del mundo si no hubiese partidos. La realidad tampoco es esa porque los partidos te dan emoción, felicidad, también preocupación y sufrimiento. Pero es el día a día, hasta que no cambie el chip en mi cabeza, no entrenaré a una selección porque no me gusta trabajar tres veces al año”, añadió Ancelotti el pasado mes de abril en otra rueda de prensa.

Otro ex merengue en liza en los titulares fue un Zidane al que la presumible continuidad de Deschamps le cierra la puerta de la selección francesa. Pero tampoco parece que sea el escogido final.

Aún así, el debate de la vía Europea sigue abierta. Tanto es así, que incluso los pronósticos de Betfair lo han reflejado, aunque con escasas opciones. Por ejemplo, que Guardiola sea el próximo seleccionador de Brasil se paga a 17€ por euro apostado y, aunque arrancó con fuerza en los presagios, está perdiendo fuelle por el contexto anteriormente citado. En el caso de Ancelotti se paga a 15€ por euro apostado. En el caso de Zidane, se paga a 17€ por euro apostado.

El favoritismo es para Díniz

Salvo dos excepciones lejanas (el portugués joreca en 1944 y el argentino Filpo Nuñez en 1965), Brasil no ha tenido técnicos extranjeros o europeos dirigiendo sus equipos. La lista de candidatos a ocupar el puesto que dejó vacante Tite es amplia y entre ellos se mencionaron a técnicos también extranjeros como Jorge Sampaoli (argentino), Jorge Jesús (portugués). El resto de los favoritos es brasileño: Dorival Jr, Mano Menezes, Rogerio Ceni, Renato Gaucho, Abel Ferreira, Cuca o Fernando Diniz, el favorito. En Diniz se detuvo a hablar también Ronaldo Nazario, además de admitir que “todos se sorprenderán. De esta lista, la CBF consideraría a Fernando Diniz. Sería un atractivo para la selección brasileña. Es un tipo que juega bien y da espectáculo “, dijo.

El apoyo del vestuario

El joven entrenador de Fluminense ha sonado con fuerza también y según varias informaciones importantes, contaría con el agrado de varios pesos pesados de la actual selección brasileña como Neymar, Antony, Bruno Guimaraes o Thiago Silva. Diniz, que lleva ya casi una década entrenando en varios equipos del fútbol brasileño, ha conseguido que este año su Fluminense sea una de las sensaciones del fútbol sudamericano con un estilo de juego muy poco rígido posicionalmente, uno de los aspectos que más le han criticado a Tite, y muy vistoso. Según los pronósticos de Betfair, que Diniz sea el próximo seleccionador de la canarinha se paga a 3.25€ por euro apostado y es el técnico mejor posicionado.

Abel Ferreira, técnico de moda

Otro candidato que suena con fuerza es Abel Ferreira. De tan sólo 43 años, el portugués está haciendo historia en el Palmeiras. Apenas dos años en Brasil le han bastado para hacer historia en el equipo. El portugués ha logrado cosechar seis títulos en ‘apenas’ 24 meses desde que asumiera el reto del ‘verdao’, levantando en dos ocasiones la Copa Libertadores (2020 y 2021), el Brasileiro (2022), la Copa do Brasil de 2020, además de la Recopa y el torneo Paulista de 2022. Según los pronósticos de Betfair, que Ferreira sea el próximo seleccionador de Brasil se paga a 5€ por euro apostado siendo la segunda opción más valorada y quizá por detrás de Diniz al no ser técnico nacional.