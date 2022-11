bet365: Reseña y opiniones de la casa de apuestas en 2022

Aprende como apostar online fácilmente en bet365 con nuestra reseña. Descubre todo sobre una de las mejores casas de apuestas en España. ¡Aquí!

Reseña y opiniones de bet365

Todo aficionado a los deportes conoce a bet365. Se encuentra entre las casas de apuestas más importantes del mundo. En el artículo mencionaremos los detalles que mantienen a la compañía en el top de popularidad y con excelente calificación en portales como Estafa.info , uno de los mejores sitios de reseñas online. Hablaremos de las disciplinas disponibles, los juegos de casino, métodos de pago, promociones, la modalidad en directo y la aplicación móvil.

Nuestra reseña de bet365 Apuestas

No hay duda de que bet365 es una referencia al momento de hablar sobre apuestas deportivas. Esta empresa surgió en el año 2000 y ha mantenido una constante evolución en medio del auge que atraviesa el sector. Es uno de los operadores más grandes de la industria acumulando millones de clientes en todo el mundo.

Entre sus principales características resaltan las siguientes:

Una gran cantidad de deportes

Destaca principalmente la amplia variedad de deportes que ofrece bet365 en su plataforma. Tienen presencia desde las principales ligas del fútbol mundial hasta los campeonatos más exóticos.Las apuestas online se pueden realizar en disciplinas como béisbol, balonmano, baloncesto, boxeo, carreras de caballos, ciclismo, deportes de invierno, golf, hockey, fútbol americano, rugby, tenis, voleibol o waterpolo.

eSports y estadísticas en vivo

A la hora de conversar sobre apuestas deportivas en bet365, es importante tener en cuenta que el aficionado consigue todos los datos y estadísticas para elegir la mejor opción. Asimismo, se ofrecen atractivas cuotas, la modalidad de las apuestas en vivo, el streaming de las principales competencias, al igual que las funciones de crear y cerrar apuestas.Además, ante la popularidad que viven los eSports, en bet365 brindan la posibilidad de realizar apuestas en las ligas y torneos más resaltantes. Juegos como League of Legends, Overwatch, DOTA2, Counter Strike o Halo dicen presente en esta reconocida plataforma.

Juegos de casino

Más allá de su fortaleza en los deportes, bet365 también ofrece unas interesantes secciones de casino. Los usuarios consiguen distintas versiones de tragaperras, así como mesas de póker o blackjack.Vale resaltar la función del casino en vivo, porque la plataforma entrega diferentes alternativas de ruleta con un crupier en directo, algo que es muy buscado por los apostadores.

App y distintos métodos de pagoOtro punto que sobresale es la posibilidad de apostar desde el móvil gracias a su aplicación disponible para iOS y Android. Además, el operador acepta una infinidad de métodos de pago, como tarjetas de crédito, transferencias bancarias o billeteras digitales.

En lo que respecta a la legalidad de bet365, es importante resaltar que cuenta con la licencia otorgada por la Dirección General de Ordenación del Juego, así que es totalmente seguro realizar apuestas deportivas o disfrutar en los juegos de casino.

Información de bet365

En el siguiente gráfico podrás ver toda la información detallada de bet365, desde su fundación, dirección, tipos de juegos y variedad de apuestas, entre otros datos clave de este operador.

Apuestas deportivas en bet365

Las apuestas deportivas de bet365 destacan por la amplia variedad de mercados que ofrecen a sus clientes. En el operador se consiguen alrededor de 40 disciplinas diferentes desde las más comunes hasta otras menos conocidas o populares. Igualmente aparecen opciones para elegir con relación a la política o la farándula. ¡Hay para todos los gustos!

Ante esta gran oferta deportiva, en bet365 se encuentran disponibles una gran cantidad de torneos. Además, las cuotas que presentan a los usuarios, así como la diversidad de apuestas mantienen a este operador como uno de los más importantes del mercado.

No se puede dejar por fuera las estadísticas en vivo de los diferentes equipos o jugadores, además del streaming que permite disfrutar de encuentros en las ligas más importantes. Entre las disciplinas que tienen presencia en bet365 resaltan las siguientes:

• Fútbol

• Béisbol

• Tenis

• Baloncesto

• Ciclismo

• Balonmano

• Boxeo

• Golf

• Fórmula 1

• Motociclismo

• Golf

• Rugby

• Voleibol

• Tenis de mesa

Apuestas de fútbol en bet365

Todas las opiniones concuerdan en la calidad y cantidad de fútbol que ofrece este operador. Sin duda es la categoría más especial. Aparecen disponibles torneos de distintas partes del mundo, tanto europeos, suramericanos, centroamericanos, asiáticos o africanos.

En bet365 destacan los partidos de La Liga de España, Champions League, Europa League, Premier de Inglaterra, Bundesliga o Serie A. Estos son los campeonatos que reciben más atención por parte de los usuarios. De igual forma tienen su espacio en la plataforma los partidos de las diferentes selecciones, tanto oficiales como amistosos.

Claro, que no todo son las competencias más populares porque el fútbol femenino o las ligas exóticas también dicen presente. En definitiva, las apuestas online en bet365 entregan cuotas interesantes para encuentros que no aparecen en otros operadores.

Los usuarios en la plataforma tienen la posibilidad de escoger entre una gran variedad de apuestas en el fútbol, tanto en la modalidad pre-partido como en directo. Algunas de las opciones más populares que aparecen son: “cantidad de goles”, “número de córners” o “total de tarjetas”.

Vale resaltar que en bet365 los usuarios pueden crear sus propias apuestas, así como disfrutar de estadísticos en directo y los partidos en streaming.

Apuestas de eSports en bet365

Los eSports se han convertido en una verdadera tendencia, por lo que ganaron un lugar importante en el catálogo de bet365. Se encuentran diferentes opciones para apostar en juegos como League of Legends, Starcraft, Overwatch, CS:Go, Rainbow Six, DOTA2, Mobile Legends, Call of Duty o HALO.

bet365 destaca por la cantidad de eventos que tiene en su plataforma desde los más populares hasta los menos conocidos. La oferta de mercados es bastante amplia. Además, existe la opción de realizar apuestas pre-partido y en directo al igual que en las disciplinas tradicionales.

En el operador aparecen tipos de apuestas para un determinado torneo como “ganador final”, “región del vencedor”, “equipos que llegará a la final” o “No perderá un mapa”. También se puede elegir por los conjuntos triunfadores en los partidos de forma simple (1 solo) o combinada (Varios duelos).

De igual forma los deportes electrónicos cuentan con streaming en este operador. Algunos de los campeonatos de eSports más importantes disponibles para realizar apuestas en bet365 son los siguientes:

• Lol World Champs

• DOTA2 The International

• DOTA 2 – Ti Lasta Chance Quals

• CS:GO – CCT Europa Central

• CS:GO – Elisa Invitational

• HALO-World Championship

• OWL- Countdown Cup

• COD- CDL Championship

Apuestas de baloncesto en bet365

En las distintas opiniones sobre bet365 que se consiguen en foros, redes sociales o páginas web también destacan las opciones de baloncesto disponibles en la plataforma. Los usuarios tienen la posibilidad de realizar apuestas deportivas bet365 en los campeonatos más importantes del mundo e incluso ofrece la opción de elegir en forma anticipada.

Aparecen en bet365 la NBA, La Liga Endesa, Euroliga, Eurocopa, NCAAB, WNBA, así como los distintos torneos FIBA. Del mismo modo dicen presente ligas menos populares de países como Venezuela, Brasil, Colombia, Australia, Bahréin, El Salvador, Japón, Islandia, Austria, Polonia o Uruguay.

Todos los grandes campeonatos masculinos y femeninos de baloncesto se consiguen en la plataforma para las apuestas pre-partido o la función en vivo, que cada vez gana más popularidad entre los aficionados del deporte.

Destacan en bet365 diferentes tipos de apuestas en baloncesto. Por ejemplo, en directo aparecen algunas como “Primer equipo en anotar”, “margen de victoria”, “cantidad de puntos en el cuarto”, “mitad con la mayor puntuación” o “puntos totales en el encuentro”.

Al igual que en las otras disciplinas destacan en bet365 las excelentes estadísticas en vivo de baloncesto, grandes cuotas y transmisión en vivo.

Apuestas de tenis en bet365

Otra disciplina muy popular en España es el tenis. En bet365 las apuestas online para este deporte están disponibles en una infinidad de torneos tanto de los circuitos ATP, WTA, así como los encuentros de competencias de la ITF.

En bet365 aparecen desde los Grand Slam como Wimbledon, US Open, Abierto de Australia o Roland Garros, hasta los campeonatos menos populares. Existen una gran cantidad de alternativas para las apuestas previas o en directo.

Se cuenta con la posibilidad de elegir opciones para los torneos como “Ganador Final “, “Wild Card- ¿Alcanzará la final?” o “Finalista - ¿No cabeza de serie?”. De igual forma en las apuestas en vivo se puede decidir entre “Próxima rotura de servicio”, “total de puntos”, “Ganador del partido” o el “triunfador en set”.

En la sección de tenis existen estadísticas actualizadas y resumen en directo, por lo que todo fanático tendrá la información que necesita para realizar alguna apuesta.

Apuestas en directo con bet365

Las apuestas en directo cada día son más populares en los operadores por la emoción que generan en los aficionados, así como las grandes oportunidades de victoria que brindan. En las apuestas en directo de bet365 se consiguen una amplia variedad de opciones en las principales disciplinas como fútbol, tenis, baloncesto, béisbol o incluso eSports.

El funcionamiento es muy sencillo. Mientras transcurre el partido se pueden elegir distintas opciones muy atractivas como “próximo equipo que marca un gol”, “cantidad de puntos en el cuarto” o “total rotura de servicios”, por dar solo algunos ejemplos.

Vale resaltar que a diferencia de las apuestas pre-partido en este caso las cuotas siempre van cambiado dependiendo del transcurrir del encuentro. Es decir, si el marcador está 2-0, la cuota del empate podría ser alta, en cambio con un 2-1 seguramente será baja porque existen más probabilidades del empate, aunque en este caso también influye cuanto tiempo falta para que termine el partido.

Es una modalidad muy interesante porque al seguir en directo el compromiso se tienen más oportunidades de acertar una jugada o el resultado. Además, destacan las llamativas opciones y cuotas que les brindan a los aficionados mientras transcurren las acciones.

Asimismo, es esencial tener en consideración los datos y estadísticas que ofrece bet365, así como la posibilidad de observar desde cualquier dispositivo los partidos en vivo, tras realizar alguna apuesta.

Actualmente son bastante populares las apuestas en directo de fútbol, ya sea en torneos de clubes o selecciones, pero en tenis, voleibol o baloncesto también vienen ganando mucha presencia.

bet365 Móvil

Las apuestas online en bet365 se pueden realizar desde el ordenador, el móvil o la tablet. La página web se adapta a cualquier dispositivo. Esto es algo esencial, porque permite aprovechar las apuestas en directo mientras se observa el partido sentado en el sofá.

Igualmente se cuenta con la posibilidad de descargar una aplicación para los móviles Android e iOS.

Con la app cada usuario disfruta del operador en cualquier momento. Todas las disciplinas, tipos de apuesta y métodos de pago están disponibles en bet365 móvil.

Esa versión móvil también es muy popular por el streaming, ya que se tiene la oportunidad de observar partidos de los principales campeonatos.

bet365 App

Existen muchas opiniones positivas con relación a la aplicación móvil de este operador. Sin duda, es una de las mejores que se encuentran disponibles en España. La app se puede descargar fácilmente para los dispositivos iOS y Android, tanto en Google Play como en la Apple Store.

La app de bet365 es bastante rápida y fácil de usar. Además, aparece la misma estructura y los distintos mercados que se consiguen en la versión web. Se tiene la opción de apostar en una gran cantidad de partidos en vivo, así como disfrutar del streaming desde el móvil.

Las diferentes características del operador se encuentran activas en la app, como el depósito o retiro de dinero, al igual que la creación de apuestas. También resalta en la aplicación de bet365 las cuotas especiales y las promociones para todos sus clientes.

bet365 Casino

El fuerte de bet365 son las apuestas deportivas online, pero se cuenta igualmente con una amplia variedad de opciones en lo relacionado al casino. En total hay más de 500 títulos de los siguientes juegos:

• Las tragaperras

• El póker

• Blackjack

• La ruleta con crupier en directo

Asimismo, en el casino de bet365 se encuentran disponibles promociones especiales para los clientes como premios o reembolsos. En la plataforma aparecen bien detalladas las condiciones para participar en este tipo de ofertas.

Oferta de juegos de casinoEn bet365 se pueden acceder a una amplia variedad de tragaperras. Incluso cuentan con acceso directo en la parte alta de la versión web. La plataforma tiene divididas a las slots en distintas pestañas como “Novedades”, “Destacadas”, “Originales”, “Tragaperras del Bar”, “Megaways” o “Jackpots”.En los juegos de casino también está presente la ruleta con crupier en directo. Se pueden resaltar entre las opciones a “Mega Fire Blaze Ruleta en directo”, o “Express Ruleta”. Además, los apostadores pueden disfrutar de varias versiones de blackjack como “Premium Blackjack” o “Cashback blackjack”.No puede quedar por fuera las ruletas clásicas y las diferentes mesas de póker que cada día ganan más popularidad en el operador.

bet365 Póker

El póker tiene un lugar especial en las apuestas online de bet365. Los usuarios encuentran mesas de cash para disfrutar de Hold’em sin límite, así como los torneos de twister con atractivos botes de premios. Vale resaltar que en esta sección hay acceso a mesas exclusivas y atención durante las 24 horas.

Bet365 también cuenta con diferentes promociones especiales al participar en desafíos o ligas.

Métodos de pago aceptados en bet365

Los usuarios de bet365 tienen distintos métodos para depositar y retirar su dinero. No existe comisión en ninguna de las opciones, aunque es importante revisar las condiciones en la web, porque ofrecen plazos diferentes en lo relacionado a la entrega de las ganancias.

Entre los métodos de pago destacan las tradicionales tarjetas de crédito y débito, así como las transferencias bancarias. Igualmente, los apostadores pueden utilizar alternativas como Wire Transfer PayPal, Paysafecard o Apple Pay. Un punto para tomar en cuenta es que Trustly también aparece disponible solo para depósitos.

Atención al cliente en bet365

Al momento de realizar apuestas online, en bet365 se cuenta con personal a disposición ante cualquier inconveniente en todo momento. Los usuarios pueden contactarse a través de tres vías:

• Teléfono gratuito: 900 811 365

• Email: support-spa@customerservices365.com

• Chat en vivo: Disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Las diferentes opiniones acerca de bet365 alaban la atención al cliente que brinda el operador. Sin duda, es una de las mejores en el mercado español. Las respuestas son rápidas y oportunas.

Resumen general de bet365

bet365 se encuentra entre las mejores casas de apuestas en todo el mundo. Tiene a disposición 40 disciplinas desde las más populares como fútbol o beisbol hasta las menos conocidas. Además, en la plataforma destacan las ligas más importantes de los eSports, que se han convertido en tendencia durante los últimos años.

De igual manera en bet365 se consiguen distintos tipos de apuestas en la modalidad pre-partido y en directo. Aparecen estadísticas en directo de los encuentros al igual que la posibilidad de disfrutar los principales campeonatos a través de un excelente streaming.

Las apuestas online se pueden realizar en la versión web o en la app que está disponible para iOS y Android. Más allá de su fortaleza en los deportes se consiguen en la plataforma una amplia variedad de juegos de casino como tragaperras, póker, blackjack y la ruleta con crupier en vivo.

Bet365 es un operador autorizado en España que acepta distintos tipos de métodos de pago y ofrece una gran atención al cliente. Todos estos aspectos permiten que las apuestas deportivas se desarrollen sin ningún inconveniente.

Se trata de una plataforma con varios aspectos que la diferencian de otros operadores, pero sin duda la cantidad de mercados es su punto más fuerte.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre bet365

¿Cómo registrarse en bet365?

Para registrarse en bet365 solo hay que seguir pocos pasos. Es un proceso muy rápido.

• Acceder a la web: Primero hay que entrar en la web y darle clic al botón “registrarse”.

• Ingresar datos: Se abrirá en la página un formulario que se debe llenar con todos los datos personales. Además, se crea la cuenta con el nombre de usuario y la contraseña.

• Confirmar: Luego de completar todos los datos es necesario pulsar el botón “Registrarse en bet365”.

• Validar cuenta: Finalmente bet365 enviará un email para confirmar la cuenta. Al cumplir este paso solo queda depositar para realizar apuestas online en su plataforma.

¿Existen los bonos de bienvenida en bet365?

Actualmente bet365 no ofrece bonos de bienvenida en España por el Real Decreto 958/2020 que es de cumplimiento obligatorio desde mayo del 2021. Esta regulación impide ese tipo de promociones a las casas de apuestas en el país.

Pero bet365 brinda distintos bonos y promociones a sus usuarios habituales. Por su parte, los nuevos ingresos deben realizar toda la verificación de identidad, además de esperar al menos 30 días para tener la posibilidad de disfrutar alguna de las ofertas.

¿Cómo puedo retirar fondos en bet365?

Para este proceso los usuarios deben ir a la sección “Retirar”. Luego hay que seleccionar la cantidad deseada, elegir el método para recibir el dinero y confirmar. Al terminar con estos pasos se recibirá una notificación al correo electrónico.

Obviamente es fundamental que la cantidad que se quiera retirar se encuentre en el saldo de la cuenta. Vale resaltar que cada método de pago tiene distintos plazos. En el caso de las tarjetas de crédito y débito el tiempo es 1-5 días laborales, mientras que en PayPal o Paysafecard se reciben las ganancias en 24 horas.

Bet365 también brinda la opción de Wire Transfer, aunque el plazo es de 2-10 días hábiles. Estos aspectos deben tomarse en consideración al momento de elegir un método de pago.

¿Es seguro apostar en bet365?

Las apuestas online en bet365 son completamente legales y seguras en España. El operador cuenta con la licencia de la Dirección General de la Ordenación del Juego, que es el ente encargado de supervisar a toda la industria de los juegos de azar en el país.

Igualmente, todas las transacciones de la plataforma poseen una gran seguridad gracias al servidor Web Thawte SSL, así que no existe ningún tipo de riesgo.

¿Qué es el formato de cuotas en bet365?

Es importante tener claro que las cuotas determinan la potencial ganancia del jugador. Existen varios tipos que se utilizan en distintas partes del mundo. En bet365 destaca la opción de elegir entre el formato de cuota preferido.

Los tipos de cuotas disponibles en bet365 son los siguientes:

• Fraccional: Se muestra el valor como una fracción. Por ejemplo 1/10 o 5/20 El número de abajo indica las unidades que se necesitan apostar para ganar la de arriba.

• Decimal: Este formato es más simple. Los números aparecen completos o con decimales (2.50), (3.25). Solo se debe multiplicar la cantidad apostada por la cuota para saber cuánto se puede ganar.

• Americano: Es muy poco utilizada en Europa a diferencia de las otras dos opciones. Se trata de números enteros con el signo (+) o el signo (-). Es decir +200 o -300. Para conocer cuánto se puede ganar en el caso de los números positivos hay que multiplicar el valor apostado por la cuota y luego dividirlo entre 100. Mientras en la cuota negativa se multiplica la apuesta por 100 y se divide entre la cuota.