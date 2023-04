Apps de Apuestas Deportivas

No hay duda de que las personas son amantes de sus móviles y prefieren resolver todo de forma rápida en una app. Por esa razón las aplicaciones de apuestas deportivas vienen ganando popularidad. Los operadores ofrecen plataformas modernas y optimizadas que permiten al fanático elegir opciones desde su smartphone en pocos minutos e incluso mientras se observa el partido.

Las 5 mejores apps de apuestas en España - 2023

bet365 ✪ 4,6/5 según los usuarios y +10.000 descargas

bwin ✪ 4,6/5 según los usuarios y +50.000 descargas

Betway ✪ 4,5/5 según los usuarios y +20.000 descargas

888sport ✪ 4,3/5 según los usuarios y +10.000 descargas

Versus ✪ 3,9/5 según los usuarios y +10.000 descargas

La app de bet365 renovada para apostar online. | Mejorcasadeapuestas.net

Se encuentra entre las apps de apuestas más importantes del mercado por la amplia variedad de opciones que ofrece. Este operador permite realizar apuestas en 39 disciplinas. Los torneos más importantes y las ligas exóticas tienen presencia en bet365. Además, los eSports también ocupan un lugar en la reconocida plataforma con los grandes campeonatos europeos y mundiales. La aplicación se puede descargar en iOS y Android. Es bastante rápida, por lo que no se tendrán problemas para acceder a la sesión. Se cuenta con promociones y cuotas especiales para las diferentes modalidades de apuestas.

Destacan especialmente las opciones de apuestas en directo en los principales campeonatos de fútbol. Igualmente, en bet365 existe la posibilidad de disfrutar una gran cantidad de encuentros con su espectacular streaming. Otro punto a favor son los distintos métodos de pago que acepta esta app de apuestas online, así como las notificaciones. Es una aplicación muy fácil de usar, pero entre los puntos en contra se puede indicar que las estadísticas se consiguen más rápido en la versión web. Asimismo, se recomienda usar wifi para el streaming, porque si no rápidamente se acabarán los megas del móvil.

La app de bwin con las mejores promociones y apuestas deportivas | Mejorcasadeapuestas.net

Los usuarios destacan la calidad de la aplicación de bwin, por lo que se encuentra entre las plataformas mejor valoradas en España y está casi siempre presente en listados como el de Mejorcasadeapuestas.net como una de las mejores casas de apuestas de la actualidad. Es rápida, sencilla, cómoda, bastante fácil de usar y con una interfaz muy intuitiva. En la aplicación de bwin se consiguen las diferentes opciones que aparecen en la página web, algo que permite realizar todo tipo de apuestas, tanto pre-partido como en directo. Esta app se aparece disponible tanto para los usuarios de Android como de iOS, solamente deben contar con un buen internet y realizar la descarga desde Google Play o la App Store.

Se puede escoger entre una amplia variedad de disciplinas al momento de apostar en la app de bwin. Se cuenta con las principales ligas y torneos de todo el mundo, pero igualmente dicen presente los campeonatos menos conocidos. Asimismo en Bwin resalta el atractivo diseño de las estadísticas y la posibilidad de disfrutar partidos en el streaming desde la aplicación. En la aplicación también se tienen distintas promociones para los usuarios así como la opción de realizar depósitos y retiros en una amplia variedad de métodos de pago. Entre los puntos bajos se encuentra la atención al cliente que no es 24 horas, además que no cuenta con un programa VIP en las apuestas.

La app de betway con más de 2000 eventos deportivos para apostar cada semana

| Mejorcasadeapuestas.net

Betway ofrece una de las mejores aplicaciones de apuestas deportivas disponibles en España. Se puede descargar desde la Play Store para los móviles Android o en la App Store para los iOS. Es apta para todo tipo de dispositivos. Se trata de una aplicación muy fácil de utilizar, por lo que ningún jugador tendrá problemas para realizar sus apuestas. Brinda una amplia variedad de opciones con miles de partidos de fútbol, béisbol, boxeo, tenis o baloncesto. Los mejores torneos cuentan con presencia en Betway.

Además, vale resaltar el importante espacio que tienen los eSports en esta casa de apuestas, por lo que se consiguen en la aplicación las principales ligas de juegos como FIFA, LOL, Dota 2, NBA o Valorant.

En la aplicación de Betway aparecen estadísticas, pronósticos, así como la transmisión en vivo de diferentes encuentros con un streaming de alta definición. Igualmente resaltan las atractivas cuotas y las promociones que brindan a sus clientes. Se pueden realizar depósitos y retiros de dinero en esta aplicación nativa de Betway que es muy sencilla, rápida y eficaz. Muchos buscan esta app por su gran cantidad de beneficios, aunque no destaca la opción de cashout que viene ganando fuerza en otras plataformas.

La app de 888sport para apuestas deportivas | Mejorcasadeapuestas.net

Es una de las apps de casas de apuestas más conocidas e importantes de España. Cuenta con una aplicación que se puede descargar en móviles Android e iOS. De esta manera se accede desde cualquier lugar a esta plataforma para apostar en los deportes y equipos preferidos. 888sport es un operador autorizado que ofrece en su app más de 20 disciplinas diferentes. Destacan las promociones y ofertas especiales de apuestas, así como la amplia variedad de medios de pago admitidos como tarjetas de crédito o billeteras digitales.

La aplicación es más rápida que la versión web, por lo que en poco tiempo se pueden realizar varios tipos de apuestas. Además, la sesión siempre se mantiene iniciada y entrega atractivas cuotas tanto en la modalidad pre-partido como en directo. En la app móvil también se consiguen notificaciones sobre los eventos, algo que siempre llama la atención. Pero entre los aspectos negativos de 888sport se encuentra que no tienen atención al cliente en español. Asimismo la plataforma de este operador puede confundir en el inicio a algunos usuarios novatos.

Versus App

La app de Versus para apostar desde tu móvil | Mejorcasadeapuestas.net

Versus cuenta con una de las aplicaciones más completas y modernas de España. Destaca por su llamativo diseño, los colores atractivos, así como una navegación sencilla. La aplicación es bastante rápida y bien señalizada, por lo que no se perderá tiempo al momento de buscar los partidos para realizar apuestas de cualquier disciplina. La aplicación de Versus se encuentra disponible para los móviles iOS y Android. Se tienen 25 disciplinas para apostar, así como una amplia variedad de juegos. Resalta principalmente sus opciones en el fútbol, ya que ofrece más de 125 competiciones del deporte rey.

Además las cuotas en los partidos de fútbol son bastante atractivas e interesantes, así que se trata de una gran alternativa para los aficionados. En Versus aparecen diferentes tipos de apuestas y tiene la opción del Cashout que funciona a la perfección. En la app de apuestas deportivas de Versus también se cuenta con la opción de apostar en los principales torneos de e-Sports. Pero no todo es deporte porque brinda alternativas en eventos de entretenimiento o política. Los aficionados en Versus disfrutan de un streaming de alta calidad y pueden utilizar los principales métodos de pago, como las tarjetas de crédito, transferencia bancaria, Bizum o PayPal.

Entre las características de esta app de apuestas online resalta la posibilidad de realizar depósitos y retiros en los locales de Codere que se encuentran ubicados a lo largo de España. Se trata de una plataforma atractiva que permite apostar en más de 20 disciplinas tradicionales, así como en los torneos de eSports.

La app de Codere brinda una amplia variedad de cuotas en la opción pre-partido y en vivo. De igual forma destaca la excelente atención al cliente que entregan a través de distintos canales como chat o teléfono. Codere también ofrece un streaming de las diferentes disciplinas que se disputan diariamente en todo el mundo. Entre los aspectos a tomar en consideración se encuentra que la app no es compatible con algunas móviles antiguos y no actualizados. Además, esta aplicación genera un gran consumo de megas y batería.

En el caso de Betsson no se cuenta con una app nativa, sino con una web-app. Es decir, este operador no ofrece ningún programa para instalar en el móvil, pero su plataforma se ajusta perfectamente a todos los dispositivos, incluidos los sistemas operativos Android e iOS.

Para acceder a Betsson desde el móvil siempre hay que realizarlo a través de un navegador. Pero la web es muy rápida, por lo que en pocos minutos se puede apostar en una gran cantidad de disciplinas deportivas o en las ligas de eSports. La app de Betsson destaca por sus amplias opciones de la modalidad en directo, así como el chat de atención al cliente, las estadísticas y el streaming. Al hablar de los aspectos en contra se tiene que no acepta muchos métodos de pago y la opción de cashout no se encuentra entre las mejores de la industria.

Criterios para escoger la mejor app de apuestas deportivas

En el mercado se consiguen una amplia variedad de opciones al momento de buscar una app de apuestas deportivas. Por esa razón es fundamental que las personas conozcan una serie de criterios que permitirán escoger la mejor aplicación para disfrutar desde los móviles en cualquier momento del día.

Apps de casas de apuestas seguras y legales

Todo usuario debe tener claro cómo diferenciar una app de apuestas online legal de una ilegal. Este aspecto es delicado porque en caso de realizar la descarga de una aplicación insegura se corre el riesgo de sufrir virus o hackeos en el smartphone. Es primordial que las apps de apuestas deportivas cuenten con la autorización de la Dirección General de Ordenación del Juego. Este es el ente adscrito al Ministerio de Consumo que supervisa todos los aspectos relacionados con el sector. Esa licencia de la DGOJ les brinda seguridad y confiabilidad a los usuarios a la hora de realizar distintas apuestas deportivas en el móvil. El logo de ese organismo debe estar presente en el sitio web del operador, así como en la aplicación.

Igualmente, en la página web de la Dirección General de Ordenación del Juego aparece publicada una lista con los operadores online con licencia en España. En definitiva, lo importante es solo descargar y utilizar las aplicaciones nativas que pertenezcan a casas de apuestas autorizadas para no correr riesgos de estafas o fraudes. En caso de conocer y disfrutar de un operador autorizado en la web, lo recomendable es descargar la app de esa compañía al móvil, porque ya se tiene noción de todo el funcionamiento de la plataforma.

Amplia variedad en la oferta deportes y mercados para apostar

No hay duda de que en la variedad se encuentra el gusto, por lo que un gran criterio para elegir una app de apuestas deportivas es el catálogo de disciplinas que ofrece. Una amplia variedad en la oferta de deportes y campeonatos incrementa las posibilidades de conseguir grandes recompensas acertando resultados. Generalmente en las apps de apuestas aparecen los mismos deportes que se encuentran en la versión web del operador. Por esa razón se recomienda revisar primero directamente en las páginas para comprobar que están presentes todos los campeonatos buscados. Lo importante es que las aplicaciones cuenten con los principales torneos de fútbol, baloncesto, tenis, béisbol o bádminton. Además, actualmente atraviesan un auge los eSports, por lo que cada día más personas buscan una appde apuestas que le entregue un lugar a las distintas ligas y torneos de los principales juegos como Counter Strike, League of Legends o Counter Strike.

Asimismo, en el mundo de las apuestas deportivas algunos usuarios prefieren elegir equipos o jugadores en campeonatos exóticos, así que se debe confirmar la presencia de estas opciones en la aplicación. Vale resaltar que se pueden encontrar diferencias entre las apps de casas de apuestas en lo relacionado a las opciones en directo, el streaming o las estadísticas. Por ejemplo, algunas aplicaciones tienen datos más completos de mercados no tan conocidos, algo que permite tomar mejores decisiones. Una revisión detallada del catálogo que brinda el operador y la comparación con otras compañías del sector, permitirá al usuario quedarse con una app apuestas online ajustada a sus gustos.

Diseño atractivo y funcional

El diseño es un aspecto clave en cualquier aplicación de apuestas deportivas. Se necesita contar con una plataforma atractiva y funcional. Lo ideal es que los usuarios no tengan inconvenientes para entrar a la sesión ni al momento de buscar las diferentes alternativas tanto en la modalidad pre-partido como en directo. Es fundamental encontrar en pocos clics cualquier disciplina o campeonato. Especialmente cuando se habla de las apuestas en vivo, porque el tiempo literalmente es oro. Mientras más sencillo sea el proceso, mejor se sentirá el usuario. Por esa razón es necesario que la app ofrezca una estructura clara y organizada, porque en caso contrario no se podrá vivir una buena experiencia.

Este diseño debe ser sencillo para que cargue rápidamente en el móvil. Habitualmente los operadores utilizan los mismos colores corporativos en sus versiones web y en las aplicaciones, porque de esta forma dan muestra de la autenticidad de la plataforma, además que evita confusiones en los jugadores. De igual manera los diseños son bastante parecidos a la página web, pero adaptando todas las opciones y la estructura al móvil. Por ese motivo en caso de disfrutar desde el ordenador de algún operador, lo recomendable es buscar esa misma app para el smartphone. La velocidad es otro punto esencial al hablar de este tema, porque si la aplicación tarda en cargar por el diseño o pone lento el móvil no se podrá disfrutar de las apuestas. Lo ideal es que la plataforma permita realizar todo el proceso en pocos minutos.

App móvil y web-app

En el diseño de una aplicación de apuestas también es necesario tener en cuenta que existen dos modalidades: La app móvil y la web-app.

La app se descarga en el móvil. Los usuarios pueden iniciar sesión rápidamente y realizar todo tipo de apuestas. Cada día son más comunes por las facilidades que ofrecen, aunque no funcionan en todos los smartphones.

Los usuarios pueden iniciar sesión rápidamente y realizar todo tipo de apuestas. Cada día son más comunes por las facilidades que ofrecen, aunque no funcionan en todos los smartphones. La web-app trabaja de gran forma y no ocupa espacio en el dispositivo. No es necesario descargar la aplicación, pero siempre se debe ingresar desde el navegador. A pesar de esa situación ofrece una gran optimización

Ambas opciones cuentan con diseños parecidos, por lo que en definitiva es cuestión de comodidad y gustos. La mayoría de las casas de apuestas tienen aplicaciones nativas, pero en cambio Betsson cuenta con una web-app.

Apuestas en directo desde el móvil

Para escoger la mejor app de apuestas deportivas hay que analizar las distintas opciones de apuestas en directos que ofrece. Precisamente esta modalidad ha permitido que las aplicaciones ganen más presencia y popularidad. Esto se debe a que los aficionados eligen desde el móvil a un equipo o jugador mientras disfrutan del partido sentados en el sofá.

Cada aplicación de apuestas presenta alternativas diferentes en relación a la modalidad en directo. Es necesario buscar el operador que entregue una mayor cantidad de partidos y torneos de todo el mundo.

Seguramente los fanáticos del fútbol no tendrán problemas en encontrar apuestas en directo desde el móvil, pero lo ideal es que la aplicación cuente con opciones para los grandes campeonatos de todas las disciplinas, ya sea tenis, baloncesto, beisbol o tenis de mesa.

Mientras más alternativas brinde la app; mayores posibilidades tendrá el usuario de conseguir buenas recompensas. Por ejemplo, son muy comunes las apuestas en el fútbol de cantidad de tiros de esquina, tarjetas, número de goles o el próximo equipo a marcar, así como los puntos totales en el baloncesto.

Igualmente, tanto en la modalidad en directo como en la pre-partido es esencial evaluar las cuotas que ofrece el operador. El objetivo es encontrar opciones interesantes y atractivas que permitan sumar una buena cantidad de dinero en caso de acertar.

Algunos operadores tienen cuotas especiales para los partidos en vivo o torneos específicos, algo que se puede aprovechar desde el móvil. Otro aspecto a considerar son las promociones que entregan estas compañías a sus clientes en los distintos tipos de apuestas

Streaming en las apps de apuestas deportivas

En las apps de apuestas online se pueden disfrutar de los partidos en streaming. Algunas aplicaciones ofrecen este servicio al realizar las apuestas, algo que permite vivir la experiencia de una manera totalmente diferente. La calidad del streaming y la cantidad de partidos a disposición son criterios a evaluar al momento de escoger la mejor appde apuestas. No todas las aplicaciones cuentan con este servicio, pero sin duda es un plus, porque se pueden ver los encuentros mientras eligen opciones en la modalidad en directo. Más allá de todos estos aspectos también es imprescindible resaltar la estabilidad de las apps de apuestas online, porque no todas las aplicaciones funcionan correctamente en el móvil. Si la plataforma se detiene de manera continua y se cierra, no se podrá disfrutar la experiencia. Por eso luego de realizar la descarga es necesario revisar durante un buen rato la app para confirmar que toda marcha de forma correcta.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre apps de apuestas

¿Cómo funcionan las apps de apuestas en España?

Para disfrutar de las apps de apuestas deportivas se requiere descargar la aplicación en el móvil. El funcionamiento de las apps es muy simple, porque solo se debe ingresar a la cuenta para elegir entre las diferentes opciones, ya sea en modo pre-partido o en directo. Claro que, en caso de no tener una cuenta, primero es necesario registrarse con los datos personales, luego agregar un método de pago para depositar el dinero y finalmente comenzar a apostar. Todo el proceso es bastante rápido. Actualmente se consiguen diferentes apps de apuestas para dispositivos Android o iOS, por lo que se puede elegir el operador según las necesidades y gustos del usuario. Eso sí, la app debe contar con la licencia otorgada por la Dirección General de Ordenación del Juego.

¿Cómo descargar una app de apuestas en Android?

Para descargar una app de apuestas en un móvil Android se debe buscar al operador en la Play Store de Google. Simplemente hay que descargarla como cualquier otra aplicación e ingresar para disfrutar la experiencia. Por las normativas de Google Play, quizás algunas de las apps de apuestas online no se encuentren en la Play Store. En ese caso el proceso es un poco más largo. Primero hay que escanear el código QR que aparece en la web del operador. Al darle clic aparece una ventana que indica: “Quiere descargar el archivo APK”.

Luego se debe ir a la sección de ajustes del móvil, elegir la opción de “Pantalla bloqueo y seguridad” para aceptar “Fuentes desconocidas”. En ese momento inicia la descarga de la app en el smartphone. Ese era el proceso para todas las aplicaciones hasta 2021 cuando Google Play Store permitió la descarga de apps de apuestas en España.

¿Cómo descargar una app de apuestas online en iOS?

Para disfrutar de apuestas deportivas desde un dispositivo iOS hay que dirigirse a la App Store, escribir el nombre del operador y descargar. Igualmente, las apps de casas de apuestas cuentan en su web con un enlace directo a la tienda. Es importante tener en cuenta el espacio que la aplicación ocupará en el móvil, porque tal vez sea necesario borrar alguna app que no se esté utilizando.

¿Es mejor una app móvil o una web-app para apostar online?

Por la velocidad de la plataforma se puede señalar que es mejor una app móvil. Pero al final es cuestión de gustos. Por ejemplo, algunas personas no quieren tener muchas aplicaciones en el smartphone y se inclinan por la web-app que no requiere instalación. Además, la web-app se puede abrir en cualquier móvil sin importar sus características ya que siempre se ingresará desde el navegador. Por su parte, la app descargable se instala en el móvil y ocupa espacio en el smartphone, aunque generalmente es muy poco. Entre los aspectos más positivos de las apps descargables destaca la posibilidad de realizar apuestas con pocos clics. El proceso es bastante rápido, algo fundamental especialmente en la modalidad en directo que cada día gana más popularidad. Otro punto a tener en consideración son las promociones a sus clientes que algunos operadores ofrecen en sus apps de apuestas.

Pero en definitiva ambas opciones cuentan con diseños atractivos y funcionales, por lo que no se tienen inconvenientes para elegir las apuestas. Lo mejor es revisar las dos alternativas para elegir alguna se adapte a los gustos y necesidades. Aunque no hay duda de que por rapidez, comodidad, capacidad o rendimiento las apps descargables ganan varios puntos.

¿Son seguras las apps de apuestas deportivas?

No se debe tener dudas de que las apps de apuestas deportivas son seguras en España. Estas compañías cuentan con la supervisión de la Dirección General de Ordenación del Juego, un organismo adscrito al Ministerio de Consumo. Para recibir la licencia por parte de la DGOJ los operadores deben cumplir una serie de parámetros en cuanto a la seguridad de las transacciones y la confiabilidad de las apuestas. Lo importante es solo utilizar apps de apuestas deportivas que se encuentren autorizadas para evitar estafas o fraudes. El logo de la DGOJ se encuentra presente en las páginas web de los operadores, así como en sus aplicaciones online.