¿Quién actuará en el descanso de la Super Bowl 2025? La favorita no es Taylor Swift

Hace tiempo que la Super Bowl, la final que decide el ganador de la National Football League (NFL), se convirtió en algo más que un evento deportivo. Es uno de los eventos planetarios del año con el deporte como excusa, pero no como único ingrediente. La farándula que lo rodea también ayuda a hacer de este show el mejor exponente de la capacidad que tiene EEUU por convertir sus eventos en un foco de atención planetario.

Espectáculo del entretiempo incluido. Es más, en ocasiones ese concierto suele acaparar incluso más miradas que el propio partido en sí de un deporte cada vez más conocido en el mundo, pero todavía lejos de las tasas de consumo planetario que tienen el fútbol o el baloncesto, por poner dos ejemplos.

La música es diferente. La música mueve al planeta. Lo demuestra que, cuando todavía falta casi un año para que se dispute la Super Bowl de 2025 (se disputará en el Superdome de New Orleans) ya se puede apostar por quién será el artista invitado para el show de ese entretiempo. Y para sorpresa de muchos, no, la favorita no es la nueva novia de América, Taylor Swift, sino una figura desconocida en el resto del planeta.

En las apuestas especiales de Betfair, (donde ya se puede ver un gigantesco listado de favoritos a actuar en ese entretiempo) el máximo candidato a actuar es Lil Wayne, un rapero estadounidense nacido precisamente en Nueva Orleans, la sede de la final, y al que los pronósticos dan un 23,8% de probabilidades implícitas de ser la estrella del descanso en parte porque tocaría en casa, en parte porque ya ha dejado caer que su objetivo para el año que viene es actuar en esta cita.

El fenómeno Swift dispara la NFL

La segunda favorita (aquí sí) es Taylor Swift, la estrella de la última Super Bowl… y eso que no actuó en el descanso. Ocurre que Swift es la novia de Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs. Su equipo jugó y ganó la última Super Bowl y a por ella, a por Taylor que se fueron todas las cámaras durante muchos momentos del partido esperando ver sus reacciones, sus gestos y sus guiños. Hasta que llegó el beso de la felicitación a su pareja, una de las escenas que más repercusión mundial tuvo de este evento.

El fenómeno Swift es en EEUU (también en el resto del mundo) digno de estudio. Su popularidad es gigantesca hasta tal nivel que ha provocado un incremento del 9% en el consumo de la NFL en televisión en EEUU e incluso existen informes que la consideran responsable directa de la mejora en un 43% del valor de los Chiefs. La NFL ha sabido usar este tirón para dar mayor popularidad a su gran evento, pero sin que todavía Swift se haya animado a actuar en el descanso.

Ésa fue una de las apuestas que más movimientos generó en la pasada edición de la Super Bowl, con capacidad para acercarse a otros mercados como el de qué equipo ganaría o quién sería nombrado MVP del torneo. De ahí que los pronósticos para 2025 empiecen a señalarla como una de las favoritas a esta presente en este espectáculo para el que Miley Cirus, Dua Lipa, Nicki Minaj o Justin Bieber conforman también serios candidatos a participar.

¿Un show latino?

En los pronósticos también hay margen para artistas latinos, aunque en esta ocasión sólo se baraja la opción de que Bad Bunny aparezca en este espectáculo y con pocas posibilidades de que lo consiga. En 2020, justo antes de que eclosionara la pandemia, Shakira y Jennifer López protagonizaron el primer show de la Super Bowl comandado por dos artistas latinas y fue, de los últimos años, uno de los más vistos en el planeta.

En 2021, un año después, fue The Weeknd el encargado de participar y de abrir la puerta a que se especulara con la primera participación de una artista española. El dueto que gravó con Rosalía animó a pensar que la catalán pudiera estar presente en aquella edición, pero finalmente Abel Makkonen Tesfaye, el cantante de este grupo, apareció en solitario sobre el escenario del Raymond James Stadium de Florida.