WhatsApp dejará de funcionar en octubre si tienes esta versión de Android

La parte negativa de las actualizaciones es que hay móviles que no pueden asumir los mínimos Se ha confirmado que WhatsApp ha aumentado los requisitos mínimos en Android

WhatsApp no deja de incorporar nuevas herramientas y funciones para mantenerse actualizada frente a las novedades de las demás aplicaciones de mensajería del mercado. Esta dinámica tiene una parte positiva obvia, en la que el usuario recibe una mejora de la experiencia, pero la parte negativa, es que hay terminales móviles que pueden asumir los mínimos.

Recientemente se ha confirmado que WhatsApp ha aumentado los requisitos mínimos en Android y ahora, necesitarás tener la versión de Android Lollipop como mínimo. En estos momentos, la versión más antigua con la que puedes utilizar WhatsApp es Jelly Bean 4.1. Sin embargo, esto cambiará el próximo 24 de octubre.

Este cambio significará que si tienes una versión anterior, no podrás utilizar WhatsApp en tu móvil. Este aumento de requisitos mínimos no sucedía desde hace dos años, cuando en 2021 la aplicación dejó de funcionar en Android 4.0.4.

WhatsApp seguirá dando soporte a estas versiones hasta el 24 de octubre, pero a partir de entonces aparecerá el mensaje "WhatsApp ya no funciona en este teléfono" y tendrás que actualizar la versión de Android, en caso de que tu móvil no esté capacitado para hacerlo, no podrás utilizar WhatsApp.