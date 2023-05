Google Play se actualiza con una función perfecta si utilizas varios dispositivos Android

A partir de ahora, podrás sincronizar las apps instaladas entre varios dispositivos Android Es una función muy demandada para los usuarios de diferentes dispositivos

Google Play, por extraño que parezca, hasta la fecha no permitía la sincronización de apps instaladas entre varios dispositivos Android. Imagina que has instalado Netflix en tu tablet Android y quieres tenerla también disponible en tu teléfono móvil. Aunque en la tienda digital apareciese como aplicación adquirida, habría que entrar y descargarla de nuevo en el segundo dispositivo, con la debida inversión de tiempo.

A partir de ahora, esto ha cambiado con la nueva función que ha incorporado Google Play y creemos que se trata de una de las características más demandadas por los usuarios multitarea.

@AssembleDebug, un usuario de Twitter, ha sido tendencia esta mañana al descubrir que su Google Play ha incorporado una nueva función que se puede traducir como "sincronización de aplicaciones en tus dispositivos". Lo mismo ha constatado @ArtemR.

Finally, finally, finally the Play Store on the phone is starting to show other phones you own and allow remote installation of apps.



Previously, only tablets, watches, and TVs showed up there.



Hooray!



(Screenshots shared by a tipster, so I'm still waiting for this.) pic.twitter.com/FBPaNK3vak