Vicente Moreno se va "con el dolor" de haber fallado "a muchas personas"

El hasta ahora entrenador del Almería fue destituido como consecuencia del mal arranque liguero del conjunto indálico El técnico del filial Alberto Lasarte tomará su lugar de forma provisional en el partido del domingo contra el Granada

Vicente Moreno, destituido oficialmente este viernes como entrenador del Almería, afirmó en su despedida que se marcha "con el dolor de fallar a muchas personas" en un proyecto que el pasado julio afrontó "con mucha ilusión" y para el que lo ha "dejado todo a nivel personal y profesional", aunque no le han acompañado los resultados al ser colista de Primera el equipo con solo 2 puntos.

"Vine con mucha ilusión, convencido de que venía al sitio idóneo para conseguir grandes logros a nivel colectivo. No ha podido ser y me voy con el dolor de fallar a muchas personas. Lo siento, lo he dejado todo a nivel personal y profesional. Me he entregado al cien por cien para que saliera bien, pero a veces las cosas no salen como uno espera", dijo en un mensaje en sus redes sociales el valenciano.

Moreno aseguró que en esta etapa intentó "ser siempre positivo", quejarse "poco y trabajar mucho para ir solucionando todas las dificultades" vividas desde el inicio del curso, y añadió: "estaba convencido de que, con tiempo, todo iba a ir bien e íbamos a construir algo bonito, pero entiendo que, desgraciadamente, en el fútbol no hay tiempo".

El exentrenador del Almería, a quien en principio sustituirá de forma interina el técnico del filial Alberto Lasarte en el partido del domingo contra el Granada, dio las gracias "al club, a sus trabajadores, cuerpo técnico, plantilla y especialmente a la afición", cuyo apoyo ha sentido y que "es algo" que no olvidará.

"El cariño y pasión por este club son increíbles. Sé que seguirán animando al equipo con la misma pasión y entusiasmo. Confío plenamente en el equipo, que seguro ganará el próximo partido. Todo se normalizará y se conseguirán los objetivos deseados. De corazón, os deseo a todos lo mejor en el futuro. Gracias. Almería nunca se rinde", subrayó Vicente Moreno.