Última hora sobre el estado de salud de Kate Middleton: sus amigos rompen silencio

Este 2024 no está siendo bueno para la familia real británica, y es que está sufriendo duros golpes. Por un lado, el pasado 5 de febrero se conoció que el Rey Carlos III de Inglaterra padece cáncer.

Por otro lado, Kate Middleton, que se encontraba en el foco mediático tras someterse a una intervención y desaparecer, anunció el pasado 22 de marzo que también padece la enfermedad y que estaba recibiendo quimioterapia.

Aunque desde Kensington Palace han querido mostrar normalidad y han apuntado que la princesa de Gales podría volver a finales de año, su estado de salud preocupa y así lo han hecho saber sus amigos.

"Los amigos con los que he hablado en los últimos días sugieren que tal vez no volvamos a ver a Catherine hasta el otoño, solo si se ha recuperado por completo", ha declarado Richard Eden en 'The Daily Mail'.

El periodista también ha añadido que el entorno de la británica asegura que se están posponiendo decisiones como el caso del nombramiento de un director ejecutivo para la gestión de la casa del heredero al trono. Los príncipes de Gales no quieren tomar ninguna decisión hasta que Middleton se recupere.

La enfermedad que padece la princesa es grave, conlleva muchas horas de tratamiento y a esto se le tiene que sumar que deben comprobar que todo está funcionando correctamente.