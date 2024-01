Rauw Alejandro se pronuncia sobre su ruptura con Rosalía

Casi medio año más tarde de que la pareja de moda terminase su relación el intérprete de 'Saturno' ha querido aclarar algunas cosas sobre su ruptura con Rosalía y expresar como lo vivió él.

En una conversación con el humorista y youtuber Vicente "Chente" Ydrach, Rauw ha contado que "fue un verano muy raro, fuerte.

"Llevábamos casi cuatro años y no había pasado nada, nunca salió ninguna noticia negativa, ni de infidelidades ni de nada. Y cuando salió la noticia nuestra (la de su ruptura), que ninguno de los dos quisimos decir, lo dijeron de una forma que dejaba todo abierto a especulaciones", ha dicho el cantante.

El de Puerto Rico se quejaba de la cantidad de informaciones que salieron intentando buscar un motivo a la ruptura y de que sin ningún tipo de fundamento, en aquel momento, le tacharon de infiel.

Rauw ha afirmado recuerda con mucho cariño la relación que vivió con Rosalía. "Era muy positiva, nada tóxico. Muy bonita", afirmó; sin embargo, también reconoció que las semanas siguientes a la publicación de su ruptura resultaron ser bastante complicadas: "Obviamente me frustra, porque está la vida del artista, la vida de la farándula, pero está la vida personal. Y todo lo que he vivido en ella es real, la amistad, mi pasada pareja... Yo proyecto lo que soy yo, no soy un personaje y a la gente le cuesta separar realmente lo que es Rauw Alejandro de Raúl".