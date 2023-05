Karmele Marchante no se corta opinando sobre la cancelación 'Sálvame': "¡Que se fastidien!"

El formato emitirá su último programa el próximo viernes 23 de junio Hace unos años que la periodista dejó el mundo de la prensa rosa

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2009 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

Hace unos días se comunicó que, definitivamente, 'Sálvame' ha llegado a su final. Aunque la primera noticia fue que el 16 de junio se emitiría el último programa, ahora han modificado la fecha. Será el próximo viernes 23 de junio, cuando el formato desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco.

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación ha decidido cambiar la imagen de Telecinco: "Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable", según aseguran varias fuentes.

Karmele Marchante fue una de las periodistas de la prensa rosa a lo largo de veinte años, que colaboró en programas como 'Tómbola', 'A tu lado' o 'Sálvame'. Desde que abandonó el último formato, la periodista siempre ha sido muy crítica con él, incluso, denunció que se sintió "maltratada y humillada" en el plató.

En unas declaraciones para 'La Otra Crónica', comentó que no se sentía a gusto con su trabajo: "A mí no me gustaba estar. Lo hice por dinero, no soy vergonzante".

Ahora, tras conocer la noticia de la cancelación de 'Sálvame', la escritora ha querido dar su opinión: "Tengo relación con gente de la redacción y los puestos de trabajo que me importan, porque sé lo que es. Pero por los directores, el plató y el cabeza de plató sí que me alegro. ¡Que se fastidien!", comentó.

Karmele criticó la misoginia del formato, comentando que "es incurable". Además añadió que "Son gente nefasta, letal e inculta que solo sabe de broncas, insultar, chillar... Una mafia rosa que compra bebés y maltratadores de manual".