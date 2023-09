Marc Bartra recibe el troleo de sus compañeros por su cambio de look

El defensa del Betis ha compartido un 'look' que no ha convencido a todos por igual

Quien haya seguido a Marc Bartra durante los últimos años, sabrá que el defensa del Betis es un apasionado no solo de la moda, también de los 'cambios de look'. Por lo general, recibe palabras bonitas cuando descubre una de sus últimas transformaciones físicas, pero en esta ocasión, el futbolista del club bético no ha corrido con la misma suerte: sus amigos y compañeros de profesión no han dudado en trolearle como nunca antes.

Marc Bartra no dudó en salir a la calle a pasear con una camiseta gris de manga corta ajustada, similar a la que utilizarías para hacer deporte en el gimnasio, acompañada de unos vaqueros muy anchos de color negro, cinturón del mismo color y la camiseta metida por dentro.

Sí, el look es atrevido, pero sus seguidores no se fijaban tanto en el resultado final, como sí en la combinación y en lo ajustado de la camiseta: "una talla más de camiseta y una menos de pantalón", le dijo Sergi Roberto, su ex compañero del F.C. Barcelona.

Cristian Tello fue incluso más duro: "ostia, ¿qué has pillado algún Carnaval?". Y si sigues profundizando, hay muchos comentarios de este estilo. Sin embargo, su pareja, Jessica Goicoechea, parece encantada con el 'look' en cuestión por los emoticonos que ha compartido en la publicación.