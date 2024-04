¿Hasta qué hora puedo comprar rosas en Barcelona el día de Sant Jordi?

Las calles de Barcelona se han llenado de rosas y libros para celebrar la Diada de Sant Jordi 2024. Este martes, 23 de abril, la capital catalana disfruta de su emblemática tradición literaria, uno de los días más bonitos del año para los catalanes.

Desde la Avenida Diagonal hasta Plaza de Catalunya, verticalmente, y desde Balmes hasta Pau Clarís, horizontalmente, las calles se llenan de escritores que firman sus libros y abrazan a los lectores, mientras las parejas pasean de la mano luciendo libro y rosa ante una monumental casa Batllo galardonada de rosas.

Regalar una rosa a quien quieres forma parte de la tradición y según pasan las horas las flores se van repartiendo entre los miles de visitantes.

Aunque libreros, escritores, editores y floristas, y también lectores, llevaban días pendientes de las previsiones del tiempo, que apuntaban a un Sant Jordi pasado por agua en Catalunya, la primera mitad del día se ha salvado con éxito e incluso algunos rayos de sol.

La ‘diada’ del 23 de abril, que cae en día laborable por primera vez desde que se superó la pandemia, ha vuelto a desplegar todo su potencial popular. Corre a pasear por las calles del centro y no te quedes sin tu rosa.

Si todavía no has podido acudir al centro y te estás preguntando hasta qué hora puedes comprar tu rosa, no te preocupes, no hay una hora exacta para cerrar la venta de rosas.

Las paradas oficiales de libros y rosas se desmontan a las 20h de la tarde pero aún así quedan puestos de rosas fuera de las calles principales por lo que podrías encontrar rosas más tarde de las 20h de la tarde.

De modo que podrás comprar rosas hasta el fin de las existencias o bien hasta que todos los puestos extraoficiales cierren.