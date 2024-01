Esta es la función que regresará al iPhone con iOS 17.3

Es habitual que Apple realice modificaciones con cada actualización de su sistema operativo. Sin embargo, no todas las veces resulta para bien. Muchos usuarios echan de menos las funciones que se retiran con el tiempo, para dar lugar a las nuevas. De hecho, que no todo el mundo utilice una función no significa que haya gente que la incorpore en rutina.

Por este motivo, la compañía de Cupertino ha rectificado y ha vuelto a añadir una función eliminada. La populirad de iTunes se ha ido desvaneciendo durante los últimos años, con la llegada de otras plataformas de streaming como Netflix, Apple TV o Spotify.

No obstante, hay miles de usuarios de la manzana mordida que la utlizan a diario. Especialmente, muchas personas encontraban útil su 'lista de deseos', una herramienta donde añadir música, películas y series. Desafortunadamente, esta función teminó siendo eliminada por Apple sin aviso previo.

Después de las quejas de los clientes, Apple ha decidido dar marcha atrás y escuchar a sus seguidores. Por lo tanto, la aplicación volverá a estar disponible en el iOS 17,3, una versión que estará disponible en las próximas horas.