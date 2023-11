El dueño de un gato se sorprende por lo que le hace el felino: "Literalmente me está echando de casa"

Las mascotas nos sorprenden día tras día Muchos usuarios sienten una verdadera pasión por las travesuras y las ocurrencias de estos felinos

Las mascotas nos sorprenden día tras día. Las redes sociales están en constante cambio, pero algo que siempre prevalece son los vídeos y memes de gatos. La gran mayoría de los usuarios sienten una verdadera pasión por las travesuras y las ocurrencias de estos felinos.

Los gatos sorprenden por la versatilidad de su conducta, ya que hay de todo tipo: cariñosos, sociables, algunos que se dejan manejar sin rechistar y otros que gruñen por cualquier cosa.

TikTok ha descubierto al usuario @life_with_leochubbs, que publica vídeos de Leo, un gato que ha conseguido reunir más de 530.000 seguidores y más de 20 millones de 'me gusta'.

El felino se ha hecho viral en una publicación de 39 segundos que se muestra con cara desafiante, acompañando a su dueño a la puerta de la casa: "Llegué a casa del trabajo y literalmente me está echando de la casa".

El dueño aseguraba que no le dejaba estar en el hogar: "Me ha acorralado en la puerta, no creo que pueda quedarme aquí esta noche". Incluso, al final del vídeo el gato maúlla y parece que diga: "¡Fuera!".

La publicación ha acumulado más de 1,5 millones de 'me gusta' y casi 7.000 comentarios como: "Estaba re enojado", "Algo le hiciste y dice que te vayas de la casa que todavía no está listo para perdonarte", "Que son estas horas de llegar Karen?!", o "Literalmente está gritando "fuera"".