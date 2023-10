Jamie, el gato con una deformación en su rostro que recuerda a las obras de Picasso

A pesar de esta deformación, el gato no sufre dolor alguno

Los animales, al igual que algunas personas, pueden sufrir deformaciones en el proceso de gestación que cambian por completo su físico en cuanto vienen al mundo. Es lo que le ocurrió al gato Jamie, muy popular ahora en redes sociales dado que su rostro deformado ha empezado a recordar a las obras del artista Pablo Picasso. A pesar de todo, Jamie se ha ganado a un buen número de fans por todo el mundo, e incluso ha conseguido que más personas muestren interés por su condición.

Lo primero que debes saber acerca del gato Jamie es que su rostro no le produce ningún dolor: a pesar de esa clara asimetría que se observa, puede comer, maullar y jugar con otros gatos sin problemas. Vive con su dueña y con Monty y Molly, otros dos gatitos que al igual que Jamie también sufren deformaciones de diferente índole.

La dueña de estos tres gatos ha explicado que rescató a todos ellos cuando un buen día se los topó abandonados en plena calle: alguien habría decidido que era buena idea despedirse de estos felinos únicamente por tener una deformación en el rostro. Además, adelanta que Jamie no será el último gato con esta condición en entrar en su casa.

"Una amiga me envió una foto de Picasso tumbado en una camita y sí, su cara me llamó la atención pero su mirada me conquistó, fue amor a primera vista", dice la dueña de Jamie sobre el evidente parecido con la obra pictórica de Picasso.