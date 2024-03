Dani Alves podría salir de prisión esta semana

La Audiencia de Barcelona celebrará este próximo martes 19 de marzo a partir de las 09.00 horas la vista para decidir si Dani Alves sale de la cárcel o sigue privado de libertad, según ha avanzado TVE y han confirmado fuentes jurídicas a El Periódico de Catañunya, del grupo Prensa Ibérica.

La defensa del exfutbolista del Barça pidió la medida mientras no haya sentencia firme. Cabe recordar que este tribunal condenó al deportista a cuatro años y medio de prisión por la agresión sexual a una joven el 31 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. También impuso al brasileño libertad vigilada durante cinco años después de salir de prisión, 150.000 euros de indemnización y prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima durante nueve años y medio.

Además de la salida inmediata del jugador, la abogada de Alves, Inés Guardiola, pidió la absolución del jugador al considerar que las relaciones sexuales fueron consentidas. También reclamó que los 150.000 euros que Alves abonó antes de iniciar el juicio se consideren como una eximente muy cualificada y se le imponga le rebaje la pena de prisión hasta el año y medio, que ya habría cumplido.

Por su parte, la fiscal ha solicitado aumentar los cuatro años y menos de cárcel para Alves al considerar que no se le puede aplicar la atenuante de reparación del daño.

La problemática se ha producido porque en el recurso de la defensa se incluia una cuestión: mientras presentan el recurso Dani Alves quedaría en libertad hasta tener la resolución del recurso según ha avanzado Carlos Quílez en Tot es Mou.

Dani Alves podria sortir de la presó aquesta setmana. N'informa Carlos Quílez (@carlosquilezl)#TotEsMou3Cat pic.twitter.com/sNFOtBh2zW — 3Cat (@som3cat) March 18, 2024

Mañana martes 19 de marzo la Audiencia decidirá si aprueba que Alves esté en libertad mientras espera la resolución del recurso. Carlos Quílez asegura que la Audiencia no tiene su fallo claro y que no sería imposible que Alves saliese de prisión esta semana porque la sentencia afirma que una parte sustancial de las declaraciones de la víctima en fase de instrucción no convencieron al Tribunal.