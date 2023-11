Markel Brown, el americano de la ACB que no tiene tatuajes por su pánico a las agujas

Markel Brown, el nuevo jugador del Bàsquet Girona, se sincera en esta entrevista con el DIARI DE GIRONA Ha superado la lesión que le apartó un mes de las pistas y anotó 29 puntos contra el UCAM Murcia

Markel Brown atiende a Diari de Girona para hablar sobre el momento del club y su adaptación en el equipo en los primeros meses en la ciudad

Markel Brown (Luisiana, 1992) tuvo que esperar más de la cuenta para poder ayudar al Bàsquet Girona a ganar. Una lesión lo apartó de la pista el primer mes de competición, pero nunca ha dejado de trabajar para estar a disposición de Salva Camps. Le avalan los 29 puntos que anotó contra el UCAM Murcia.

El equipo ya lleva cinco victorias en ocho partidos. ¿Pensaba que serían capaces de protagonizar este inicio de liga cuando fichó por el Bàsquet Girona?

No sé muy bien qué esperaba cuando decidí venir aquí. Solo sé que el entrenador tenía una idea muy clara de cómo quería que fuera nuestro juego. Creo que nuestra manera de jugar nos da muchas posibilidades para ganar cada fin de semana. Ya son cinco victorias en ocho partidos. El balance es positivo. Tenemos que continuar con la misma idea.

¿Habló con alguien para tener referencias del club?

La verdad es que no. Cuando el club se puso en contacto conmigo para hacerme llegar su interés, hablé con el entrenador. Me explicó cuál era su manera de jugar y lo que esperaba de mí. Me transmitió buenas sensaciones, el acuerdo era bueno y cuando busqué Girona en el mapa me gustó mucho. Es una ciudad muy bonita, cerca de la costa y de Barcelona. También se come muy bien.

¿Sabía que antes del ascenso del Bàsquet Girona la temporada 2021/22, la ciudad había disfrutado durante muchos años de la ACB?

Sí, lo sabía. Me han puesto al día del baloncesto gerundense y sé que Girona estuvo en la máxima categoría antes que nosotros. Marc Gasol se ha esforzado mucho para regresar y está haciendo muy buen trabajo en el club. Quiero ayudarle a construir su legado en Girona.

¿Cuál es la clave para resistir hasta el final en los partidos? ¿El carácter, quizás?

La clave para nosotros es simplemente jugar de la manera que lo hace el Girona. Competimos desde el principio hasta el final. Queremos llevar a cabo los aspectos que nos implementa el entrenador durante la semana. Queremos continuar jugando al máximo los 40 minutos. Si lo conseguimos, tendremos más posibilidades de llevarnos la victoria.

¿Qué les exige Salva Camps?

Simplemente, seguir las normas. Tenemos muchas normas de juego, tanto en defensa como en ataque, y él cree que si las aplicamos tendremos más posibilidades de ganar. Para él todo se basa en seguir las reglas y trabajar duro.

¿Se llevaban bien al principio?

Sí, ¡está claro! Yo me llevo bien con todo el mundo, me considero una persona muy sociable. Me llevo bien con mis compañeros, el entrenador y su cuerpo técnico... Soy feliz aquí ahora mismo.

¿Qué pasó, pero? ¿No jugaba por culpa de la lesión o había algo más?

Fue por la lesión. Me lesioné en un partido de pretemporada, ante el Barça en la Liga Catalana, y esto me privó de jugar durante casi un mes. Creo que este fue el problema al principio.

¿La ha superado?

Me siento mucho mejor. No puedo decir que me encuentro bien al 100%, pero me siento mucho mejor. Trabajo para recuperarme y compito en la pista con mis compañeros. Estoy contento de estar disponible para ayudar al equipo.

¿En algún momento llegó a sentir que tenía que demostrar su valía para silenciar el entorno?

No. Yo estaba centrado en mí mismo para superar la lesión y reaparecer lo mejor posible. Creo que mis compañeros y el cuerpo técnico saben qué puedo aportar a este equipo, así que estoy tranquilo para seguir trabajando y recuperar mi mejor versión.

¿Se sacó un peso de encima, tras anotar 29 puntos contra el UCAM Murcia?

Realmente, nunca ha sido un peso. Estaba centrado en recuperarme de la lesión, mis compañeros pueden acreditarlo. Ellos saben lo duro que he trabajado para recuperarme y siempre me han dado su apoyo. No se lo pueden imaginar... Tengo la suerte de que mis compañeros siempre han creído en mí y que el entrenador me ha dado la oportunidad de salir a la pista a competir cuando he estado disponible.

Mentalmente, tiene que ser muy fuerte...

Lo tienes que ser si eres jugador de baloncesto profesional. Tienes que ser fuerte mentalmente para poder competir. Detrás de las cámaras nadie ve los entrenamientos ni las horas de implicación o todas las horas invertidas durante toda la semana. Solo se ve lo qué hacemos los sábados. Es por eso que mentalmente hay que estar preparado para cualquier cosa.

Al final, siempre sale a la pista y compite.

A mí me gusta salir a competir. Si no puedo anotar 29 puntos, intento luchar y esforzarme para ayudar a mi equipo a ganar. Lo más importante para mí es esto: ayudar a mi equipo a ganar. No importa de qué manera.

¿Qué objetivos se marca?

Simplemente, quiero jugar, competir, pasármelo bien con mis compañeros y, sobre todo, ganar los partidos.

¿Y el equipo? ¿Hasta dónde pueden llegar?

Llegar a los play-offs sería muy bonito. Este equipo tiene una manera de jugar muy particular a la ACB y creo que estamos preparados para conseguir la clasificación.

¿La Copa del Rey es una posibilidad?

¡Me encantaría jugar la Copa! Si podemos jugarla, me encantaría. Creo que podemos acabar la liga entre los ocho primeros clasificados. ¿Por qué no? Queremos jugar la Copa y clasificarnos para los play-offs. Si continuamos con la misma dinámica de juego y vamos sumando victorias, podemos conseguirlo.

En varias ocasiones ha dicho que a Fontajau se respira un ambiente único. ¿Siente que tienen el apoyo de la afición?

¡Claro que siento su apoyo! Nos animan noche detrás noche sin importar como estemos jugando. Siempre los sentimos cerca. Fontajau es un lugar único para jugar a baloncesto. Es un show.

Esta es su primera experiencia a la ACB, después de una larga trayectoria. ¿Qué le está pareciendo?

La ACB es especial. Es una liga que tiene mucho talento, de las mejores competiciones que hay en Europa. Hay un gran ambiente para jugar contra los mejores equipos cada fin de semana. España es un lugar divertido para jugar.

¿Cuál es el país donde ha estado más cómodo?

Es difícil de decir... En Italia estuve muy cómodo, también en Israel... Depende de la situación. También del clima (ríe). Donde peor lo pasé fue en Bélgica porque llovía cada día y casi nunca veía el sol. No podía hacer nada con la lluvia. En Rusia, en cambio, hacía mucha frío, pero estaba en Moscú y es una ciudad muy bonita para vivir.

Empezó su carrera en la Oklahoma State University. ¿Cómo fue?

Fue increíble. Probablemente, los mejores años de mi vida. La universidad, cuando no tienes ninguna responsabilidad más que estudiar y jugar a baloncesto, es lo mejor que hay. Fuera de que también la compartes con buenos amigos, con los que hay mucha conexión. Fue una gran experiencia y me ayudó mucho para el futuro. Se podría decir que estaba en un entorno profesional y seguro para crecer.

¿Echa de menos la NBA?

Yo no diría que la eche de menos. La NBA es un mundo aparte. Es una competición muy especial. Es el sueño para muchos jugadores de baloncesto, muchísimos. Podría decir que echo de menos el ritmo de competición de la NBA, pero las políticas y todo el que la rodea son peculiares. Lo único que puedo decir con seguridad es que soy feliz jugando en el Girona.

Es un amante de la comida. Aquí hay buenos restaurantes...

¡Sí! Definitivamente, soy un foodie. Me encanta probar comida y salir fuera a cena. Si tienen alguna recomendación, me la pueden decir...

¿Cuál es su plato favorito? ¿Qué ha probado típico?

No recuerdo el nombre de lo que he comido, pero he probado varias cosas. Me ha gustado mucho la paella, la tortilla... Los xuixos todavía no he podido probarlos, pero me han hablado muy bien y tengo ganas de probarlos.

¿Fue a las Fires?

Hice una vuelta por las paraditas, pero no tuve la oportunidad de ir a las ferias. Me habría encantado, de verdad. ¡El año que viene no me lo pierdo!

En algunas entrevistas ha dicho que sus jugadores preferidos son Tracy McGrady y Russell Westbrook. ¿Por qué ellos? ¿Se siente identificado?

Me siento un poco identificado. Tracy McGrady es mi ídolo, me encanta su manera de jugar, como va a los espacios y tira a canasta. También me gusta mucho la energía que desprende Russell Westbrook. Tiene mucha durante todo el partido. Siempre juega rápido y fuerte, sin importar la situación. Son una inspiración para mí.

Del 0 al 100, ¿qué porcentaje del mejor Markel Brown hemos visto?

¿El mejor Markel Brown? ¿Yo? Yo diría que no habéis visto al mejor, probablemente un 70%. Todavía me falta mucho para mejorar y espero mostrar un nivel aún mejor de Markel Brown.

Nos hemos fijado que no lleva tatuajes. Es curioso...

No, ningún tatuaje. Seguramente, soy un jugador de baloncesto profesional diferente. Antes que nada porque no me gustan las agujas. Esto es lo primero. Y después porque no sé qué podría ponerme que sea para toda la vida. Quizás algún día cambio de opinión, pero ahora mismo nunca me han atraído.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Si fuera posible, me gustaría encontrar un lugar donde practicar golf. Me encanta jugar a golf. No sabía que hay campos cerca de Girona, pero ahora seguro que los iré a probar.