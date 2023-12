Chus Mateo: "A la confianza del equipo ahora mismo le doy un nueve y medio"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, puso un "nueve y medio" a su equipo en cuanto a la confianza que tiene en estos momentos, tras vencer al Dreamland Gran Canaria.

"A la confianza del equipo ahora mismo le doy un nueve y medio, sin duda. No es un diez porque siempre hay gente que necesita más tiempo o que le salgan las cosas un poquito bien, pero a nivel de grupo estamos a un nivel muy alto. Cuando vengan los momentos malos, se examina a los equipos y a los grupos. El halago debilita y no queremos escuchar nada, cuando hacemos cosas mal nos las decimos a la cara y tratamos de mejorarlas sabiendo que esto ya es pasado", dijo.

"Si te paras a llorar o a reír estás perdido. Tenemos que mentalizarnos todos los días. No es fácil en los noventa partidos de la temporada pensar siempre que enfrente tienes un gran equipo al que tienes que ganar. Lo hacemos por respetar el trabajo que hacemos diariamente. Me esfuerzo, he dejado a la familia durante una semana en la que he estado fuera peleando y luchando; y voy a hacerlo lo mejor posible en el partido y en el entrenamiento. Es la manera de conseguir los objetivos altos", añadió.

Mateo consideró que lo hecho por los suyos esta semana, ganando a los canarios y previamente en Grecia al Olympiacos y al Panathinaikos en Euroliga, "tiene mérito" porque eran rivales de "muchísima entidad" pero cree que ahora toca centrarse ya en el siguiente enfrentamiento.

Asimismo habló de los rumores sobre la posible salida de algunos jugadores al final de la temporada: "No me importa lo que se habla desde fuera. Mi gente está centrada en lo que tiene que hacer, eso son películas de futuro y de ciencia ficción. Que la gente hable de jugadores del Real Madrid es fenomenal, significa que están haciendo buen año y buena temporada, que a la gente les encantaría tener un Hezonja o un Tavares".

"Ellos me consta, y estoy seguro, de que les gusta estar en el Real Madrid, seguramente el mejor club del mundo, donde lo están pasado bien con sus compañeros, se están divirtiendo y donde aspiran a ganar. Año tras año así lo están haciendo. Ojalá sigamos pudiendo decir que aspiramos a ganar cada competición, para eso hay que seguir sumando".