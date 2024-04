Ben McLemore: "Soy inocente, yo no violé a esa mujer"

Ben McLemore, jugador actual de Río Breogán con una década de experiencia en la NBA, ha roto su silencio tras ser arrestado y acusado de cargos por violación y otros delitos sexuales en Estados Unidos, más exactamente en el condado de Multnomah, Oregon. El norteamericano no duda ni un segundo en afirmar su total inocencia.

El jugador de 31 años, que fichó recientemente por el conjunto gallego y era la gran referencia ofensiva del cuadro lucense, tuvo que regresar de inmediato al conocer los cargos por presuntos delitos sexuales, que le llevaron a ingresar en el centro penitenciario de Multnomah el pasado martes para ser trasladado a la cárcel del condado de Clackamas.

McLemore pagó la fianza y fue puesto en libertad poco después de ingresar en el centro, para poco después publicar un comunicado: ""Soy inocente, yo no violé a esa mujer. No soy un abusador sexual. Nunca he buscado una relación sexual cuando entiendo que una mujer no está interesada en mí o si no actuaba de buena gana". Según la mujer, los hechos se remontan a 2021 en casa del entonces jugador de Portland Trail Blazers.

Ben McLemore, en su etapa en los Lakers / AFP

Los cargos de los que se acusa al jugador son: penetración sexual ilegal y dos cargos de abuso sexual, además del cargo de violación en primer grado.

"Cumplí con cada petición que me hicieron, de manera inmediata y profesional. Indiqué que estaba interesado en testificar ante el gran jurado, pero me negaron esa oportunidad" afirmó Ben tras ser arrestado, un jugador que afirma haber hecho todo lo posible en este proceso judicial:"Cuando mis abogados fueron informados de los cargos, inmediatamente hicimos planes para que regresara a los Estados Unidos para mi primera comparecencia ante el tribunal, e informamos a todos autoridades policiales y el Tribunal de mi plan de viaje. No podría hacer más para ayudar en el proceso".

Tras pagar una fianza de 500.000 dólares, se espera que McLemore vuelva a acudir ante el tribunal a mediados de verano.