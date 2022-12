"Si queremos ganar la Champions, tenemos que jugar contra las mejores"

Lucy Bronze, Mapi León, Mariona y Aitana han atendido a los medios de comunicación en la previa del duelo contra el Rosengard Las blaugrana están clasificadas para los cuartos de final de la Champions, pero quieren asegurar la primera plaza

El Barça se mide este miércoles a partir de las 21:00 horas con el Rosengard en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la UEFA Women's Champions League. Las blaugrana ya están clasificadas para los cuartos de final de la máxima competición europea de clubes, pero quieren amarrar la primera posición en la fase de grupos. Solo piensan en sumar un nuevo triunfo en el Spotify Camp Nou, donde contarán con el regreso de Cata Coll y Jana Fernández, quienes han recibido el alta médica.

Este lunes por la mañana, cuatro jugadoras de la primera plantilla han atendido a los medios de comunicación en el ya habitual 'Media Day' para valorar el duelo frente al conjunto noruego. En este sentido, el equipo asegura que no especulará con la clasificación -a riesgo de enfrentarse hipotéticamente contra el Olympique de Lyon, que es segundo clasificado- y saldrá a ganar en el Estadi.

"Estamos con ganas, ya estamos clasificadas, pero queremos ganar de todas formas y es el último partido antes de Navidad. Tendremos un gran apoyo de nuestros fans en el Camp Nou, la atmósfera será increíble. También lo fue jugar en Wembley con Inglaterra. Debería ser más habitual disputar este tipo de partidos", explicaba Lucy Bronze.

En la línea que comentábamos, la defensa inglesa reconoce que "no tenemos que pensar en si es mejor quedar primeras o segundas, todos los equipos que pasen de la fase de grupos serán duros. Si quieres ganar la Champions, tienes que jugar contra los mejores equipos". Y advierte que "cuando ganas tanto, todos los rivales ponen más énfasis en, incluso, marcarnos goles, te analizan más".

Objetivo: ganar

A pesar de haber disputado varios partidos europeos en el Camp Nou, Mapi León se lo toma como el primero. "Es un partido en el Camp Nou en Champions, dependemos de nosotras, tenemos muchas ganas", ha dicho. Motivo por el cual, "no puedes estar pensando en quedar primeras o segundas, la intención siempre es ganar. Si el Lyon queda segundo, quizá se lo merece. Dentro de la temporada hay momentos en los que juegas mejor o peor, en el fútbol se pueden dar muchas cosas", ha comentado, con el Lyon en un hipotético horizonte.

Preguntada por el estilo de juego del Barça, la defensa central lo tiene muy claro: "En el Barça se juega con un estilo muy definido, ¿se podría jugar de otra manera? Igual sí, pero entonces no estaríamos en el Barça. Son riesgos que estamos dispuestas a asumir".

El Camp Nou, como escenario

También ha atendido a los medios de comunicación Mariona Caldentey. "Es la mejor manera de acabar el año. Queremos disputar la vuelta de cuartos en casa. También en solidaridad con La Marató de TV3, donde el club participa, ojalá puedan venir mucha gente", ha argumentado.

La balear podría debutar en el Camp Nou, dado que estuvo lesionada la temporada pasada y frente al Bayern estaba ultimando su proceso de recuperación. "No se me ocurre un plan mejor, la gente se lo pasa bien con nosotros, sea cual sea el rival. Ojalá pueda disfrutar del Camp Nou y ganemos. Le he dicho a mi madre y a mis primos que vengan a verme", ha explicado entre risas.

Eso sí, siguiendo la línea de sus compañeras de vestuario, no se fía ni un pelo de los posibles rivales en cuartos de final. "El nivel de los ocho equipos que pasen será muy similar, es lo guay de la Champions. El nivel va creciendo y puede ganar cualquiera. La gente se piensa que es fácil, pero no", ha comentado.

Autocrítica

El Barça venció a la Real Sociedad (2-1) en la Liga F sobre la bocina y cayó en Alemania frente al Bayern (3-1) en la cuarta jornada de la liguilla. "De puertas adentro somos autocríticas. Nos caracterizamos por marcar muchos goles, pero también por encajar pocos. No queremos mostrar esta sensación de fragilidad defensiva. Durante la temporada habrá partidos peores, somos humanos. Podemos mejorar y competir contra grandes rivales. Estoy tranquila", ha comentado Aitana Bonmatí.

La '14' del Barça anticipa que "todos los partidos serán a vida o muerte, pero si quieres ganar la Champions, hay que ganar a todos los rivales". Pero se muestra ilusionada, como siempre, de poder volver a jugar en el Camp Nou: "Salimos a jugar todos los partidos con las mismas ganas e ilusión, más en el Camp Nou, será un buen regalo de Navidad. El primer día fue especial y único, ahora parece que sea rutina, pero la ilusión es máxima".