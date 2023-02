El truco viral para no pagar por tus maletas cuando viajas en avión

Este truco lo ha desarrollado una pareja en TikTok Están arrasando debido a su forma ingeniosa de saltarse las limitaciones

Viajar en avión a veces es un suplicio. Primero porque te muestran un precio que realmente no se corresponde con el real ya que hay que sumarle varios extras como la elección de asiento, las maletas y otras pesquisas que no añaden al precio final. Pero ya no es solo eso, sino que tenemos que adecuarnos al espacio que la compañía nos permite porque si excedemos en peso o en tamaño nuestro equipaje, tendremos que pagar una multa o deshacernos de nuestras pertenencias.

Debido a este modelo tan draconiano, la gente innova para pagar lo menos posible en sus viajes en avión. Este es el caso de la 'tiktoker' Paula Brux, que ha llevado a cabo un auténtico 'life-hack' de manual logrando pasarse la limitación del equipaje de mano de Ryanair con un sencillo truco.

Primero de todo, hay que comprar dos bolsas de diez céntimos cada una en el Duty Free, la tienda del aeropuerto. Una vez hayas hecho esto, metes la ropa en ella y sin más podrás pasar sin pagar 30€ por maleta facturada.

Brux y su pareja aseguran que estaban nerviosos por si no les funcionaba, pero finalmente sí que fue posible pasar al avión con las bolsas.