¿Dónde está el hotel más antiguo del mundo y cuántos años tiene?

El hotel más antiguo tiene 1.300 años

Hay hoteles que enamoran por su ubicación, por su decoración o por sus instalaciones. Pero el Hotel Nishiyama Onsen Keiunkan lo hace por su historia: se trata del hotel más antiguo del mundo, testigo de muchos acontecimientos, y ha recibido a clientes durante más de 1.300 años.

Se encuentra en Japón y ahora mismo es una posada de 4 estrellas que ha conseguido entrar en el Libro Guiness de los Récords.

El Hotel Nishiyama Onsen Keiunkan fue fundado en la transición de la era Keiun, entre los periodos Asuka y Nara, y si lo tuyo es el folklore japonés, os aseguramos que en vuestra visita al país tendríais que sacar un hueco para visitar este hotel, el más antiguo del mundo.

Se ubica en la región montañosa de Yamanashi y está rodeado de un precioso paisaje de ensueño. De fondo, el Monte Fuji, y aún más cerca, el Lago Kawaguchi.

Ahora bien, un hotel en un paraje natural como este debe tener algún hándicap, estarás pensando. Pues bien, a pesar de ser un establecimiento de 4 estrellas, ninguna habitación tiene acceso a internet, algo que no le impide estar casi siempre lleno y requerir reservar con varios meses de antelación.

No obstante, si viajas unos cuantos días a esta posada, seguramente lo hagas para desconectar y para no pensar en nada, por lo que no echarás de menos internet.