"Operaciones como la de Mbappé serán el clavo en el ataúd del fútbol"

El fichaje de Kylian Mbappé era un secreto a voces, pero hasta hace muy pocos días no se ha hecho oficial. Una macrooperación desde París hasta Madrid que no ha dejado indiferente a nadie. El último en pronunciarse al respecto de este traspaso ha sido Max Eberl, el director deportivo del Bayern de Múnich.

“Puedes siempre volverte más avaricioso con el dinero, pero todos los que son avariciosos con el dinero gradualmente se convertirán en el clavo en el ataúd del fútbol. Si en algún momento todo el dinero sale (del mercado), entonces no quedará nada con lo que hacer negocios. Estamos hablando de cientos de millones. Es demasiado y en algún momento tienes la sensación de que va a estallar”, señaló el directivo alemán en una entrevista concedida a 'Sueddeutsche Zeitung'.

Eberl se mostró muy crítico al respecto y no augura, precisamente, un buen futuro en el mercado de fichajes futbolístico con la entrada de la liga de Arabia Saudí en el mercado pagando contratos faraónicos, inigualables en Viejo Continente.

“En algún momento estará sobresaturado y Arabia Saudita vendrá. Eso no me transmite buenas sensaciones. Tengo que decir eso para ser justo, pero ese es el mercado ahora mismo. El dinero está saliendo del mercado. Ningún club se beneficia de esto. Los jugadores, las familias, los agentes, todos se benefician, pero no los clubes. En el pasado, al menos los clubes se beneficiaban. El dinero permanecía en el ciclo y eso cada vez irá a menos”, reflexionaba.