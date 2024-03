Soy andaluz y estas son las 5 cosas que no debes hacer si viajas aquí por Semana Santa

Andalucía es uno de los mejores destinos para vivir la Semana Santa en España. La pasión con la que se vive esos días y el bellísimo especáculo que resultan las procesiones atraen a un gran número de turistas cada año.

Eso sí, la masificación y la falta de conocimiento por parte de las personas que no están acostumbradas a vivir esos días en las principales ciudades andaluzas provocan una serie de incomodidades tanto para el visitante como para las personas locales.

Por eso hoy, en SPORT, recogemos 5 cosas que deberías tener en cuenta si vas a viajar a Andalucía por Semana Santa y entre tus planes está dejarte caer por alguna procesión o disfrutar del ambiente en los lugares donde se celebren.

¡Ves preparado!

No te olvides que, pese a que mucha gente se arregla en estos días tan señalados, recorrer una ciudad para hacer turismo es un esfuerzo y la ropa cómoda siempre será una poderosa aliada.

Llevar calzado cómodo o prepararte algo de abrigo si quieres vivir procesiones como 'La Madrugá' son dos ejemplos de que acertar con la vestimenta puede evitarte más de un dolor de cabeza.

Reserva siempre que puedas

Es de sentido común pero no está de más recordarte que si quieres comer en algún sitio, y más si es algún restaurante con cierta fama, va a ser casi imposible si no has reservado previamente.

No hacerlo va a costarte deambular por la ciudad y perder una enorme cantidad de tiempo que se traducirá además en más masificación en según que zonas y molestias para el resto de la gente.

Una procesión durante Semana Santa en Barcelona / sport

Guarda respeto en las procesiones

Hay que tener en cuenta que las procesiones no son un espectáculo. Son celebraciones religiosas que la gente vive con mucha intensidad. Por este motivo, aunque sean espectaculares de ver, hay que tomarlas con el máximo respeto posible.

Entre las cosas que deberías evitar podemos decir que hacer ruido, cruzar por en medio de la calle cuando viene un paso o realizar comentarios despectivos hacia las procesiones, la fe o las personas que las viven.

Cuidado con las masificaciones

Cuidado por ti y por los demás. Pese a que parezca obvio hay que recordar que existen actitudes que no ayudan cuando estás rodeado de miles de personas en la calle. Limitar el uso de carritos de bebé o estar menos pendiente al móvil que a tu entorno son dos cosas que agradecerás tanto tú, como los que están a tu alrededor.

¿Cuándo es Semana Santa en 2024? / EFE/Raúl Caro

No es necesario acampar en el centro para ver una procesión

Es normal querer reservar sitio pero es muy molesto cuando "reservar sitio" se convierte en un despliegue de sillas más propio de un cámping que de un evento de este tipo. Tampoco es recomendable pagar por una silla.

Una de las cosas más útiles que puedes hacer es aprenderte el recorrido de las procesiones a las que quieras asistir y alejarte lo máximo posible de los tramos y pasos que vayan por el centro de las ciudades. Esto te ahorrará vivir las procesiones más masificacadas.