Fundació Barcelona Capital Nàutica presenta los proyectos de legado en el marco de la Copa América

Con el lema ‘Un mar abierto a todos” Fundació Barcelona Capital Nàutica se da a conocer y presenta sus proyectos de legado vinculados con la 37a Copa América La función de FBCN coordinará a las administraciones para facilitar la labor del evento e impulsar su legado en ámbitos como la educación

La Fundació Barcelona Capital Nàutica (FBCN) ha organizado un evento de presentación conducido por el periodista Roger Escapa que ha contado con la participación de todos los patronos de la Fundació. Durante el acto, el director de FBCN, Ignasi Armengol, junto al resto de participantes ha hablado del propósito de FBCN “de abrir el mar a todos” para revitalizar el gran potencial del litoral del territorio catalán. Esta dinamización se hará a través de lo que se conoce como ‘Proyectos de Legado’, iniciativas que se han acelerado con la llegada de la Copa América en ámbitos como el deporte, la sostenibilidad, la educación o la economía blava.

En el acto han participado representantes de todas las entidades que forman el patronato de FBCN: el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya y presidente FBCN, Roger Torrent; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; tercera teniente de Alcaldia del Ajuntament Barcelona y Vicepresidenta Segunda de la FBCN, Laia Bonet; el coordinador de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, Javier Villamayor; el presidente de Port de Barcelona, Lluís Salvadó; el vicepresidente Primero de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, Antoni Fitó; el presidente de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, y la presidenta de Barcelona Global, Maite Barrera. También ha intervenido el director corporativo de America’s Cup Events Barcelona, organizador de la Copa América, Albert Vilumara.

Administraciones alineadas para generar un legado con impacto

La Fundació Barcelona Capital Nàutica es una fundación público-privada que trabaja para convertir el país en referentes mundiales en el ámbito náutico, a través del deporte y la sostenibilidad, con el impulso de la economía azul, la innovación y la ciencia, así como la educación y la promoción de la cultura del mar. Entre sus principales objetivos está, de un lado, la coordinación de todas las administraciones para facilitar la organización de la 37a Copa América y que se celebre con totales garantías tanto para el organizador (America’s Cup Event Barcelona) como para toda la sociedad. La otra gran tarea de la FBCN es aprovechar la competición como catalizador de iniciativas en el ámbito náutico que ya estaban llevando a cabo en el territorio, así como generar nuevas. Lo que se conoce como los proyectos de legado.

Estos proyectos de legado se están llevando a cabo conjuntamente con todas las administraciones y sueño de diferente ámbito: se están desarrollando iniciativas para divulgar la cultura del mar a través de formación de estudiantes de primaria, secundaria y universitarios; promocionará el deporte náutico a través de regatas locales y el apoyo a deportistas nacionales; promocionará la descarbonización de las embarcaciones de recreo; organizará una cumbre de la ONU sobre los océanos, y desarrollará un plan de reactivación de puertos y clubes de Cataluña entre otras muchas actividades, aceleradas por la celebración de la Copa América en 2024.

Según el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya y presidente de FBCN, Roger Torrent: “Queremos que el hecho de acoger la Copa América nos deje un legado de transformaciones y de prosperidad compartida, que vaya más allá del valioso impacto de su celebración. De hecho, supondrá un aumento de la actividad productiva, que se traducirá en un impacto de más de 1.200 millones de Euros, el que sería el equivalente al 0,5% del PIB de Cataluña del último año, e impulsará la creación de cerca de 19.000 puestos de trabajo”, avanzando las primeras cifras del estudio de impacto económico ex-ante que se publicará en las semanas próximas.

En la misma línea sobre el legado, según apunta la tercera teniente de alcalde de l’Ajuntament de Barcelona y vicepresidenta segunda de la FBCN, Laia Bonet, “la Copa América dejará en Barcelona un gran legado vinculado al mar, con la transformación del litoral con el nuevo Puerto Olímpico y el Pabellón Azul, que estará a disposición de toda la ciudadanía para que puedan disfrutar de los deportes náuticos”. La llegada de la Copa América también ha acelerado la reforma del Puerto de Barcelona, como asegura su Presidente, Lluís Salvadó: “El equipo del Puerto de Barcelona está trabajando con intensidad para finalizar los proyectos que hemos avanzado y que no solo son por la Copa América sino para transformar el Puerto Viejo. Se trata ya de 18 actuaciones públicas y privadas con un compromiso creciente que hoy representan unas inversiones de más de 100 millones y que nos servirán de base para construir, una vez finalice esta 37.ª edición de la Copa América, el Puerto Viejo del futuro todavía más abierto a la ciudadanía y más sostenible”.

Por su parte, el delegado del Govern en Catalunya, Carlos Prieto, ha destacado la “importancia de la co-gobernanza porque el trabajo conjunto de todas las administraciones es una de las claves del éxito en los grandes acontecimientos, como ha quedado demostrado en la organización de los JJOO del 92 o en las anteriores celebraciones de la Copa América que se han celebrado en territorio español. Una colaboración que gana todavía más importancia en un acontecimiento que tendrá “un impacto económico que se traducirá en cerca de 19.000 lugares de trabajo a tiempo completo”.

Sobre los proyectos de legado, el director general de la Fundación Barcelona Capital Náutica, Ignasi Armengol, asegura que “ha llegado el momento de mirar el mar y recuperamos la relación desde el respeto, puesto que no se puede estimar aquello que no se conoce, y esta es la tarea que haremos desde la FBCN, además de disfrutar con una competición de alto nivel como es la Copa América”. “Cataluña no se puede entender sin el mar y esta es buena parte de la tarea que basura al Museo Marítimo con la documentación de este vínculo, explicando nuestra historia pasada, y ahora escribiendo la futura que debe incorporar, sin duda, el turismo sostenible alrededor del territorio”, según explica el coordinador de Desarrollo Económico, Turismo y Comercio de la Diputación de Barcelona, Javier Villamayor.

Todas las administraciones coinciden en qué si hay una cosa que quedó grabada en la memoria de todo el mundo durante los Juegos Olímpicos fue la pasión de toda la sociedad y cómo la ciudadanía se implicó en el acontecimiento. Este espíritu que todavía perdura hará de la 37 edición de la Copa América sea muy especial, como explica el director corporativo de America’s Cup Event Barcelona, organizador de la Copa América, Albert Vilumara: “La Copa América no se entiende sin la implicación de las personas, por eso estamos comprometidos al apoyar a los proyectos que tengan lugar en el territorio y a colaborar con la FBCN y las administraciones para trabajar plegados por el éxito de todos”.

Una oportunidad para las empresas

Para todas las administraciones es evidente la gran oportunidad que ya está suponiendo actualmente la llegada de la Copa América en Barcelona por el tejido económico, tanto por las empresas como con la generación de puestos de trabajo. Así lo remarca el vicepresidente primero de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona, Antoni Fitó, “Estamos impulsando la descarbonización de las embarcaciones para hacer de Catalunya un hub mundial”. En la misma línea lo apunta el vicepresidente de Barcelona Global y presidente del comité ejecutivo de la FBCN, Daniel Puig, Asociación privada que aglutina 242 empresas, centros de investigación, emprendedores, universidades e instituciones culturales, y mil profesionales, destacando que “la Copa América impulsará un ecosistema económico reptador, pleno de oportunidades de crecimiento y aprendizaje por las empresas y que nos ayudará a formar, retener y atraer talento de impacto en la ciudad”. Para el Presidente de Turismo de Barcelona, Eduard Torres, “la Copa América es una oportunidad para asociar unos valores a la marca Barcelona como son el esfuerzo, el talento, la innovación y el emprendimiento, todos ellos presentes en un acontecimiento de alto nivel e impacto internacional. Desde Turismo de Barcelona ejerceremos la capitalidad mediterránea promocionando la marca Barcelona con estos valores que nos definen y como puerta de entrada en todo un territorio volcado en el mar y a la náutica”.

El lema: Un mar abierto a todos

El vínculo histórico y cultural de Cataluña y Barcelona con el mar es innegable y tiene su impronta en tradiciones, gastronomía, arte y literatura. Si en 1992, con los Juegos Olímpicos, la ciudad miró en el mar, ahora, la celebración de la Copa América en Barcelona en 2024 es la oportunidad para demostrar el potencial internacional del territorio y para abrir el mar a todo el mundo. Esta es, precisamente, la idea principal del lema con el cual se presenta la FBCN, como una oportunidad para todos los ámbitos de progresar a través de las actividades vinculadas con el ámbito náutico, disfrutando con el deporte y con la sostenibilidad como hoja de ruta.