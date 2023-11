Baraja: "No vamos a una guerra, no tenemos que llevar escudos ni cascos"

El técnico del Valencia pidió que el foco del encuentro se situara en el fútbol y no en la polémica “Parece que hay fuego alrededor del partido pero nosotros no estamos en eso”, comentó en rueda de prensa

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, aseguró que, pese a las secuelas que tuvo el último enfrentamiento con el Real Madrid tras los insultos racistas proferidos por algunos aficionados de Mestalla a Vinicus, que fueron erróneamente generalizados, no cree que vaya a haber un clima especialmente tenso en el duelo de este domingo.

“No tengo preocupación por las situaciones que se están generando, vamos a jugar un partido de fútbol. Vinicius es un gran jugador, de clase mundial y ya está. Nuestro planteamiento pasa por un partido, no vamos a una guerra ni nos tenemos que llevar escudos ni casco. Vamos a un gran campo a jugar contra un gran equipo, con grandes jugadores y uno de ellos será Vinicius”, resumió en la sala de prensa.

“Parece que hay fuego alrededor del partido pero nosotros no estamos en eso”, añadió Baraja, que dijo que no espera que la afición local sea especialmente beligerante. “Hay una gran rivalidad, siempre lo sentí así de jugador, y espero que nos respeten como nosotros les respetamos a ellos”, apuntó.

La lucha contra el racismo

Baraja aseguró que “la verdad solo tiene un camino” y que del mismo modo que se ha demostrado que en aquel partido de mayo hubo “un grupo” de seguidores valencianistas que sí que profirió insultos racistas contra el jugador, no fue una situación generalizada.

“No podemos aceptar que tilden a toda nuestra afición, a nuestros jugadores o al club de eso porque no somos. Que cada uno se haga responsable de sus opiniones. Yo cuando meto la pata, pido perdón”, deslizó.

“La situación del año pasado nos debe servir para aprender. Creo que somos el único club que se nos ha sancionado por estas cosas. Se nos tildó de cosas que no somos y seguimos defendiéndonos de cosas de las que se nos acusaron, pero hemos pasado pagina. Hemos cumplido nuestro castigo, de tres partidos sin nuestra grada joven”, añadió.

La hora del fútbol

Baraja pidió no poner “el foco” en la polémica, sino en el fútbol, aunque reconoció que en aquel encuentro y en las horas posteriores hubo cosas que no les gustaron cómo se gestionaron y afirmó que tiene derecho a decirlo.

De Vinicus dijo que es “un magnífico jugador”, que es “desequilibrante” y que tiene “grandes cualidades”. “Pero no solo esta él, esta Bellingham, está Kroos, está Modric…”, recordó.

El técnico dijo que el partido es “un gran reto, un desafío” para él y su plantilla. “Estamos en un buen momento y pensamos en hacer un partido grande, en competir y que eso nos dé la opción de ganar. Queremos ser valientes y agresivos, tenemos mucho que ganar”, afirmó.

“Hay que encontrar el estado óptimo, ni muy revolucionados ni muy relajados. Espero que los jugadores sean fieles a lo que estamos haciendo, no les voy a pedir nada diferente. Quiero hacer lo que estamos haciendo hasta ahora y jugar como hemos jugado en San Mamés o contra el Logroñés”, puso como ejemplo.

Malos precedentes

“Me preocuparía y me molestaría si hacemos todo lo contrario de lo que venimos haciendo. Sería una dejación de funciones. Si haces lo que toca y no consigues ganar te quedas tranquilo con tu conciencia”, apuntó.

El Valencia no gana en el Bernabéu desde que lo hizo con Baraja como jugador en la campaña 2007-08, pero el técnico recordó que él no es muy “de contar batallitas” a sus jugadores de cuando era jugador, pero sí recordó cómo encaraban esos encuentros.

“Nos sentíamos no en igualad con ellos, pero sí había una gran rivalidad porque peleábamos las ligas con ellos. Son un rival temible, pero el Valencia siempre ha dado la cara pero como equipo, siendo solidarios. Tenemos que ejecutar el plan de partido y tratar de que no tengan su mejor día”, recalcó. “Ganar allí es complejo pero no renunciamos a nada”, insistió.

Además, Baraja no quiso hablar de cambiar el objetivo de la salvación por el de entrar en Europa. “Tenemos marcado el objetivo y cuantos más puntos sumemos más cerca estaremos pero salirnos de ese guión no nos favorece para nada. Las cábalas y las valoraciones las hacéis vosotros”, dijo a los periodistas.