Alcaraz confirma cuál es el objetivo de esta temporada

El tenista español defiende el título del US Open y juega mañana la segunda ronda ante Lloyd Harris Novak Djokovic aspira al mismo propósito que el murciano, en su caso por octava vez en su carrera

Carlos Alcaraz no esconde que su objetivo antes de que acabe la temporada es ser el nº 1 a final de año igual que lo fue en 2022. Djokovic, por su parte, su gran rival, aspira a lo mismo por octava vez en su carrera tras reinar en 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 y 2021.

El tenista español tiene entre ceja y ceja recuperar el trono: "Ahora mismo es una meta para mí, honestamente. Lo he dicho antes: tenemos una batalla realmente buena por el número uno Novak y yo. Sabía que iba a recuperar el número uno después del US Open. Cuando el torneo acabe, lo intentaré recuperar tan pronto como sea posible. Esa es mi meta y trabajaré para eso. La temporada tiene muchos torneos hasta que el año se acabe. Intentaré recuperarlo antes de que acabe el año".

Alcaraz, que avanzó a segunda ronda tras el abandono de Dominik Koepfer en el segundo set por lesión, reconoció que le habría gustado ganar de otra manera: "La verdad es que no es la mejor manera de ganar un partido. Obviamente a mí me gustan las duras batallas, los partidos duros, tener esa batalla con el rival. Y lamentablemente no se pudo dar. También creo que es bueno que se juegue un partido entero para la gente que ha venido, que se ha quedado hasta tarde. La verdad es que es una pena que se haya terminado de esa manera".

Para el tenista murciano la parte positiva fue ganar más tiempo para descansar de cara a su compromiso con Lloyd Harris: "Estoy contento por habernos ido al hotel antes de lo que pensábamos: así tenemos más tiempo para recuperar. El tiempo que he estado en la pista me he sentido muy bien, muy cómodo, jugando a un gran nivel y esperamos que sigamos en esta línea".

Sobre Harris, pese a no haber jugado nunca contra él, dijo que sabían de su forma de jugar: "Más o menos sabemos cómo juega, cuál es su estilo. Y veremos a ver qué tal esa ronda. Es un jugador muy agresivo, con grandes tiros".