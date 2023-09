Inglaterra clama contra la falta de VAR en la Liga de Naciones femenina

Millie Bright, capitana de la selección inglesa, aseguró que las decisiones incorrectas son "frustrantes" y que hay falta de "consistencia" en las decisiones en el deporte La Liga de Naciones femenina no impone la necesidad de que haya VAR en los estadios y lo deja a discreción del país anfitrión

Millie Bright, capitana de la selección inglesa, clamó ante la falta de VAR en la Liga de Naciones y aseguró que las decisiones incorrectas son "frustrantes" y que hay falta de "consistencia" en las decisiones en el deporte.

La selección inglesa perdió su segundo partido de la Liga de Naciones ante Holanda, en un encuentro en el que les anularon dos tantos por fuera de juego. La Liga de Naciones femenina no impone la necesidad de que haya VAR en los estadios y lo deja a discreción del país anfitrión.

"Esto es fútbol internacional y no tenemos VAR. Es increíble. No hay consistencia. Siempre es frustrante cuando no hay VAR. Estamos intentando que el nivel en nuestro deporte sea el más alto y profesional posible, pero alguna veces hay VAR y otras no, a veces hay tecnología de gol y a veces no", aseguró Bright en la cadena británica BBC.

"Es de muy mala suerte que decisiones muy importantes se tomen mal. Aquí es donde las jugadoras tenemos que levantar la voz y demandar que las cosas se hagan mejor", añadió.

Inglaterra, que empezó por detrás en el marcador, logró empatar en la segunda parte gracias a un gol de Alessia Russo, pero en el último minuto, Renate Jansen marcó el tanto de la victoria holandesa.