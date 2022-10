La griega María Sakkari derrota en dos sets a Kostyuk y avanza a octavos

La número 6 del ranking no tuvo problemas para eliminar a la ucraniana por un doble 6-4 Pliskova, Haddad, Krejcikova y Kvitova dan la sorpresa al quedarse fuera en dieciseisavos

La griega Maria Sakkari, sexta jugadora del mundo, derrotó este martes por 6-4, 6-4 a la ucraniana Marta Kostyuk para acceder a los octavos del Master de Guadalajara y seguir con aspiraciones a llegar a la final de la WTA. En un partido de puntos largos, con dominio alterno, Sakkari sacó provecho de las dobles faltas de Kostyuk en los momentos claves y se adjudicó la victoria. Las rivales sufrieron quiebres en sus dos primeros juegos de servicio de la primera manga; en el quinto Sakkari se adelantó con el saque de la ucraniana, pero no pudo confirmar la rotura y fue en el décimo 'game' en el que Kostyuk cometió una doble falta y marcó el destino del set en favor de la griega. Para el segundo mejoraron la efectividad en el saque; desde la profundidad de la cancha, Sakkari fue punzante, pero la ucraniana respondió bien, sin embargo, repitió la historia del décimo juego en el que con par de doble faltas le abrió el camino del triunfo a Sakkari. Kostyuk no jugó mal al ataque, hizo 22 tiros ganadores, seis más que María, aunque cometió 27 errores no forzados, seis más que la griega, que en octavos de finales se las verá con la ganadora entre la estadounidense Danielle Collins y la polaca Magdalena Frech.

Un poco antes Elena Rybakina, de Kazajastán, se impuso por 7-6(5), 6-2 a la checa Karolina Pliskova y también mantuvo vigentes sus posibilidades de llegar a la final de la WTA. En el primer set se intercambiaron el protagonismo y forzaron un 'tie break', decidido con una doble falta de Pliskova, que se derrumbó en el segundo set y cayó por 6-2.

Este martes la checa Katerina Siniakova, 54 del ránking de la WTA, venció por 7-5, 6-2 a la brasileña Beatriz Haddad Maia, undécima cabeza de serie, que mostró un buen rendimiento con su primer servicio, pero tuvo dificultades para resistir la presión de Siniakova. Otras figuras de primer nivel eliminadas fueron las checas Barbora Krejcikova y Petra Kvitova. Krejcikova, novena preclasificada, cayó por 6-3, 6-3 ante la rusa Anna Kalinskaya y Kvitova perdió por 3-6, 6-2, 6-0 con la canadiense Bianca Amdrescu. La rusa Daria Kasatkina, séptima sembrada, venció por 6-1, 6-2 a la china Lin Zhu, y la estadounidense Danielle Collins, decimocuarta favorita, firmó su acceso a la etapa de las 32 mejores con un triunfo por 6-4, 6-1 sobre su compatriota Caroline Dolehide. La checa Marie Bouskova superó por 6-2, 7-2 a su compatriota Tereza Martincova y este miércoles enfrentará a la colombiana Camila Osorio, única latinoamericana que queda en el cuadro principal, tras la eliminación de Haddad Maria y de la también brasileña Laura Pigossi, perdedora por 6-4, 6-1 por la croata Donna Vekic. Este martes la francesa Carolina García buscará su pase a octavos de final ante la canadiense Rebecca Marino.

El Master 1.000 transcurre en cancha dura con una bolsa de premios de 2 millones 527.250 dólares.